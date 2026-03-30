Báo Thanh Niên mang yêu thương đến Mường Phăng trong hành trình về nguồn

Lễ trao tặng các phần quà diễn ra sáng 29.3 tại Trường tiểu học xã Mường Phăng (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên).

Đoàn công tác Chi bộ tòa soạn Hà Nội, Báo Thanh Niên chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên, học sinh Trường mầm non và tiểu học Mường Phăng

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, chương trình trao quà tặng học sinh khó khăn Trường mầm non và tiểu học Mường Phăng; Trường THCS Võ Nguyên Giáp và THCS Nà Nhạn là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình về nguồn tại mảnh đất Điện Biên lịch sử và là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Chi bộ Tòa soạn Hà Nội, Báo Thanh Niên.

Theo nhà báo Trần Việt Hưng, thông qua kết nối các nhà tài trợ như Nhà xuất bản giáo dục và các đơn vị cung cấp hàng tiêu dùng, đoàn cán bộ của Báo Thanh Niên rất vui khi được mang tặng nhà trường và các em học sinh những món quà thiết thực, giúp các em học tập tốt hơn và phần nào cải thiện sinh hoạt.

Thông qua hoạt động, nhà báo Trần Việt Hưng mong muốn gửi gắm tình cảm của nhà tài trợ và tập thể lãnh đạo, nhân viên, phóng viên Báo Thanh Niên đến các thầy, cô và các em học sinh. Nhà báo Trần Việt Hưng mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dạy dỗ các em học sinh, để các em vươn lên, xứng đáng trở thành chủ nhân tương lai của mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Thầy Vũ Văn Huấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mường Phăng, khẳng định những món quà đoàn mang đến cho các em học sinh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang nguồn động lực, tinh thần to lớn; thể hiện sự quan tâm của Báo Thanh Niên đối với các em 2 trường mầm non và tiểu học xã Mường Phăng.

Thầy Huấn cho biết sẽ dùng những phần quà đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhất để các em có động lực hơn trong học tập.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Mường Phăng cho biết thêm, hiện nay, cuộc sống của các em học sinh trong Trường tiểu học Mường Phăng nói riêng và các trường học trong xã nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nhiều em học sinh thiếu bố, thiếu mẹ hoặc thiếu cả bố và mẹ.

"Nhiều em đến trường mới được ăn thịt còn về nhà thì chỉ ăn cơm trắng chan nước", thầy Huấn tâm sự và mong muốn Báo Thanh Niên sẽ quan tâm giúp đỡ nhiều hơn để các em học sinh có cơ hội phát triển hơn nữa.

Dịp này, đoàn công tác Chi bộ Tòa soạn Hà Nội Báo Thanh Niên đã dâng hương, học tập truyền thống tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Đồi E2 và Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ; dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; tham quan tại di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng); tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; di tích đồi A1; tham quan di tích hầm Đờ Cát...

Nhà báo Trần Việt Hưng đã thay mặt Đảng ủy Báo Thanh Niên trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho nhà báo Lưu Quang Phổ

Tại Sơn La, đoàn công tác Chi bộ Tòa soạn Hà Nội Báo Thanh Niên đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ nhà tù Sơn La; tham quan di tích Nhà tù Sơn La; dâng hương đền thờ Liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin...

Lãnh đạo, phóng viên Báo Thanh Niên dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Đồi E2 và Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ