Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo 'Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân'

Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trong giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

Hiện thực hóa điều này, nền kinh tế cần huy động khoảng 38,5 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 22%, phần còn lại phải dựa vào khu vực tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại Kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ngày 2.4 vừa qua, Trung ương Đảng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, trong đó phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Làm thế nào để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thực sự "trưởng thành", nâng cao năng lực nội tại, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu? Đâu là giải pháp để chuyển hóa chủ trương, quy định của Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội thành những hành động thực chất, giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bứt phá, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong giai đoạn sắp tới.

Những vấn đề này sẽ được các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách cùng các doanh nghiệp thảo luận tại hội thảo "Mở khóa tăng trưởng - động lực từ kinh tế tư nhân" do Báo Thanh Niên tổ chức vào 14 giờ ngày 8.6, tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội).

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, cùng nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.