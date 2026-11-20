Tọa đàm diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 ngày 23.11.2026, tại Báo Thanh Niên (218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội).

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho phát triển; yêu cầu các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống kinh tế. Từ định hướng đó, tọa đàm đặt vấn đề: Làm thế nào để văn hóa đi vào những quyết định kinh doanh cụ thể, khuyến khích sáng tạo và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững?

Tham gia chương trình có 3 vị khách mời:

GS-TS Từ Thị Loan , nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia.

, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia. TS Nguyễn Đình Thành , chuyên gia truyền thông.

, chuyên gia truyền thông. Bà Phạm Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum.

Trong 90 phút, các khách mời sẽ thảo luận 2 nhóm nội dung chính: "Văn hóa ở đâu trong quyết định kinh doanh?" và "Những thử thách của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới".

Ở phần đầu, chương trình nhìn lại sự thay đổi trong nhận thức và thực hành văn hóa doanh nghiệp; trao đổi về cách doanh nghiệp kể câu chuyện giá trị, xây dựng biểu tượng và tạo dựng bản sắc thương hiệu. Những khác biệt về quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động cũng được đặt ra để làm rõ cách xây dựng văn hóa phù hợp với từng tổ chức.

Phần tiếp theo tập trung vào những vấn đề trong vận hành doanh nghiệp: giữ cam kết về thời gian; trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo; xây dựng văn hóa lắng nghe, phản biện; và vai trò của truyền thông nội bộ trong kết nối thông tin, giá trị.

Đặc biệt, tọa đàm dành thời gian trao đổi về yêu cầu thích ứng với trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Khi công việc và vị trí việc làm thay đổi, doanh nghiệp cần thực hiện trách nhiệm đào tạo, đối thoại và hỗ trợ người lao động như thế nào? Làm sao để tổ chức chuyển động nhanh, đồng thời tạo được niềm tin và điểm tựa tâm lý cho nhân sự?