Giáo dục

Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm về đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới

Hà Ánh
Hà Ánh
08/12/2025 16:31 GMT+7

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm phát hành số đầu tiên, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: ''Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới''. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo các ban ngành, cán bộ giảng viên trường ĐH, đại diện doanh nghiệp và người học.

Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm về đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Đoàn giáo sư và nghiên cứu sinh Trường ĐH Truyền thông Trung Quốc (Communication University of China - CUC) tham quan thực tế tòa soạn Báo Thanh Niên ngày 2.12

ảnh: ngọc dương

Vào 9 giờ sáng 9.12, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ (194 Hoàng Văn Thụ, P.Đức Nhuận, TP.HCM). Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên đến từ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Văn Lang...

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986-3.1.2026), tọa đàm là dịp để các trường ĐH có đào tạo về lĩnh vực báo chí, truyền thông cùng chia sẻ về định hướng đào tạo lĩnh vực truyền thông, các thành tựu, đổi mới, sáng tạo của đơn vị cũng như các khó khăn, kiến nghị.

Tại tọa đàm, ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3-Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ về vấn đề năng lực số và dữ liệu: Yêu cầu mới đối với đào tạo báo chí-truyền thông trong kỷ nguyên AI.

Trong khi đó, tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng bộ môn Truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) trình bày về vấn đề đào tạo nhân lực ngành truyền thông – thách thức phía sau sự bùng nổ.

Lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ ý kiến trong tọa đàm, gồm:

  • Nhà báo-tiến sĩ Tạ Bích Loan, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà sáng lập MEDIA AI LAB;
  • Tiến sĩ Đỗ Trọng Hợp, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ phần mềm, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM);
  • Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực, Trưởng khoa Quan hệ công chúng-Truyền thông Trường ĐH Văn Lang;
  • Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long;
  • Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng;
  • Tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing;
  • PGS-TS Vũ Quang Hào, Trưởng khoa Truyền thông sáng tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
  • Nhà báo, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Phó trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên;
  • Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch Mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR);
  • Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, CMO kiêm Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm về đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Lễ khai giảng lớp phương pháp biên tập cho sinh viên tại Báo Thanh Niên

ảnh Ngọc Dương

Tại tọa đàm, lãnh đạo và các chuyên gia tập trung chia sẻ những điểm mới, đột phá, sáng tạo của các cơ sở đào tạo về báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng – đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như hiện nay. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong quy định, cơ chế, tuyển sinh, văn bằng trong đào tạo truyền thông; Những đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực với các bộ ngành, doanh nghiệp, truyền thông.

Một số tham luận tiêu biểu được trình bày tại tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" như: Đào tạo nhân lực ngành truyền thông – thách thức phía sau sự bùng nổ; Giảng dạy truyền thông trong thời đại AI: dạy gì và tại sao?;  Hình thái của truyền thông trong thời đại mới; Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông…


Tin liên quan

Giáo sư và nghiên cứu sinh ĐH Truyền thông Trung Quốc thăm tòa soạn Báo Thanh Niên

Giáo sư và nghiên cứu sinh ĐH Truyền thông Trung Quốc thăm tòa soạn Báo Thanh Niên

Trong khuôn khổ diễn đàn Đối thoại Giáo dục ĐH Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 2 về báo chí và truyền thông sẽ diễn ra tại TP Huế, đoàn giáo sư và nghiên cứu sinh ĐH Truyền thông Trung Quốc đã đến thăm và làm việc tại Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
