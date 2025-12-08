Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm về đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới

Đoàn giáo sư và nghiên cứu sinh Trường ĐH Truyền thông Trung Quốc (Communication University of China - CUC) tham quan thực tế tòa soạn Báo Thanh Niên ngày 2.12 ảnh: ngọc dương

Vào 9 giờ sáng 9.12, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ (194 Hoàng Văn Thụ, P.Đức Nhuận, TP.HCM). Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia truyền thông, các doanh nghiệp, cán bộ giảng viên và sinh viên đến từ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Văn Lang...

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986-3.1.2026), tọa đàm là dịp để các trường ĐH có đào tạo về lĩnh vực báo chí, truyền thông cùng chia sẻ về định hướng đào tạo lĩnh vực truyền thông, các thành tựu, đổi mới, sáng tạo của đơn vị cũng như các khó khăn, kiến nghị.

Tại tọa đàm, ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3-Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ về vấn đề năng lực số và dữ liệu: Yêu cầu mới đối với đào tạo báo chí-truyền thông trong kỷ nguyên AI.

Trong khi đó, tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng bộ môn Truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) trình bày về vấn đề đào tạo nhân lực ngành truyền thông – thách thức phía sau sự bùng nổ.

Lãnh đạo các trường ĐH, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ ý kiến trong tọa đàm, gồm:

Nhà báo-tiến sĩ Tạ Bích Loan , Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà sáng lập MEDIA AI LAB;

, Chủ tịch Mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR); Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, CMO kiêm Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Lễ khai giảng lớp phương pháp biên tập cho sinh viên tại Báo Thanh Niên ảnh Ngọc Dương

Tại tọa đàm, lãnh đạo và các chuyên gia tập trung chia sẻ những điểm mới, đột phá, sáng tạo của các cơ sở đào tạo về báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng – đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như hiện nay. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong quy định, cơ chế, tuyển sinh, văn bằng trong đào tạo truyền thông; Những đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực với các bộ ngành, doanh nghiệp, truyền thông.

Một số tham luận tiêu biểu được trình bày tại tọa đàm: "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" như: Đào tạo nhân lực ngành truyền thông – thách thức phía sau sự bùng nổ; Giảng dạy truyền thông trong thời đại AI: dạy gì và tại sao?; Hình thái của truyền thông trong thời đại mới; Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông…



