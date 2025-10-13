BÁO THANH NIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG:

Mô tả công việc

- Trực Lễ tân, đón tiếp và hướng dẫn khách, ứng viên khi đến cơ quan.

- Tiếp nhận các cuộc điện thoại (bên ngoài và nội bộ), thư tín, tài liệu hồ sơ, kiểm tra và phân phối đến các Phòng ban, Bộ phận hoặc cá nhân liên quan một cách kịp thời và chính xác.

- Quản lý khu vực sảnh lễ tân: đảm bảo sạch sẽ, chỉn chu.

- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện của cơ quan khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Giới tính: Nữ

- Ưu tiên Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối và thiện cảm

- Độ tuổi: Dưới 30

- Thời gian làm việc: giờ hành chính, làm việc ngoài giờ

- Học vấn: tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành ưu tiên ngành Quản trị Hành chính, thành thạo Tiếng Anh giao tiếp và tin học Văn phòng cơ bản

- Có kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân hoặc các vị trí liên quan ít nhất 6 tháng trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề, Tác phong chuyên nghiệp

2. Nhân viên bảo trì tòa nhà: 01 người

Mô tả công việc

- Vận hành các hệ thống kỹ thuật tòa nhà, đảm bảo hoạt động ổn định.

- Kiểm tra check list các hệ thống kỹ thuật hàng ngày như: Hệ thống cơ điện, hệ thống máy phát điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống PCCC, hệ thống bơm nước sinh hoạt, hệ thống điện nhẹ, hệ thống camera, loa, hệ thống quản lý xe, hệ thống xử lý nước thải, v.v.

- Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị được giao vận hành.

- Báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường, các hư hỏng, lỗi, vận hành kém hiệu quả của thiết bị trong phạm vi mình được giao trách nhiệm theo dõi.

- Thực hiện giám sát nhà thầu bảo trì hệ thống kỹ thuật.

- Đảm bảo tất cả các yêu cầu/kiến nghị của khách thuê được theo dõi thực hiện một cách hiệu quả và đúng thời hạn.

- Tham gia, xử lý bất cứ báo động cháy nào xảy ra.

- Thực hiện các công việc bảo trì hoặc sửa chữa cần thiết khác khi được phân công.

- Hiểu rõ các nội quy, quy định an toàn lao động và thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc:

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Dưới 35

- Sức khỏe tốt

- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca, làm việc ngoài giờ

- Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệp làm công tác chuyên môn kỹ thuật - Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung cấp nghề kỹ thuật về ngành Điện - điện tử, Điện công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện, có thể làm xoay ca linh hoạt, có khả năng xử lý các tình huống khó và áp lực công việc.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Đơn đăng ký dự tuyển, CV

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và CCCD

- Giấy khám sức khỏe

CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ THU NHẬP: Theo thỏa thuận.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tòa soạn TP.HCM.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: từ ngày 13/10/2025, kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 24/10/2025 (theo dấu bưu điện).

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ: Phòng Tổ chức Nhân sự, Báo Thanh Niên, số 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện Thoại: (84.28) 39.302.302

Ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn. Cơ quan tuyển dụng không trả lại hồ sơ cho ứng viên chưa đạt yêu cầu tuyển dụng.