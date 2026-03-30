Báo Thanh Niên tuyển dụng phóng viên

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Phóng viên thời sự: 01 người

- Đưa tin mảng thời sự - chính trị.

- Làm việc tại Hà Nội.

2. Phóng viên Kinh tế: 01 người

- Theo dõi, đưa tin mảng kinh tế, tài chính, thuế, ngân hàng, doanh nghiệp.

- Triển khai bài viết mang tính phát hiện, lý giải vấn đề về lĩnh vực kinh tế được phân công.

- Xây dựng và phát triển các nguồn tin từ bộ, ngành, doanh nghiệp… trong lĩnh vực được giao.

- Làm việc tại Hà Nội.

4. Phóng viên thường trú: 04 người

- Trong đó: 01 người làm việc tại Sơn La, 01 người làm việc tại Lạng Sơn, 01 người làm việc tại Hải Phòng, 01 người làm việc tại Ninh Bình.

- Đưa tin, bài về các lĩnh vực kinh tế - xã hội các tỉnh, thành được phân công.

- Phát hiện, khai thác các vấn đề và các bài viết thời sự chậm tại khu vực được giao.

- Xây dựng, phát triển nguồn tin từ các cơ quan, doanh nghiệp… trong địa bàn được phân công.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp đại học.

- Tư cách đạo đức tốt.

- Có kinh nghiệm báo chí liên quan tới vị trí ứng tuyển (riêng với phóng viên thường trú tại Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, ưu tiên ứng viên đang sống và làm việc tại các tỉnh, thành này).

- Tư duy rành mạch, văn phong tốt.

- Biết quan sát, phát hiện vấn đề báo chí.

- Hiểu biết về quy định, chính sách, có nguồn tin tốt.

- Sẵn sàng làm việc cường độ cao.

- Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

- Thành thạo các kỹ năng báo chí hiện đại.

- Tuổi đời không quá 35.

III. QUYỀN LỢI:

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn.

- Thưởng theo chất lượng và hiệu quả công việc.

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

- Chế độ nghỉ mát hằng năm.

- Hỗ trợ trang phục hằng năm theo quy định.

- Các hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và giao tiếp.

IV. NỘP HỒ SƠ

- Hồ sơ gồm:

* CV tự trình bày

* Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các thông tin liên quan nhằm chứng minh năng lực bản thân phù hợp với công việc (không cần chứng thực).

- Nơi nhận: Văn phòng Báo Thanh Niên, 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gửi email: tshanoi@thanhnien.vn

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 01.4.2026 - 15.4.2026.