Báo Thanh Niên tuyển phóng viên

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
03/03/2026 07:00 GMT+7

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Báo Thanh Niên cần tuyển phóng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cho Ban Thanh niên và Cuộc sống.

I. Điều kiện:

  • Công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt, có bằng đại học chính quy, sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ, thành thạo vi tính để xử lý văn bản và ảnh.
  • Có khả năng trong việc tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện đề tài và thực hiện bài viết về các vấn đề, sự kiện liên quan đến giới trẻ.
  • Ưu tiên những trường hợp đã có kinh nghiệm làm báo.
  • Làm việc tại tòa soạn TP.HCM.

II. Chế độ hợp đồng: Hợp đồng lao động

III. Số lượng cần tuyển: 06 người

IV. Hồ sơ dự tuyển:

  • Đơn xin việc, CV
  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền)
  • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, CCCD
  • Giấy khám sức khỏe
  • Bản photocopy 10 tác phẩm báo chí đã đăng (nếu có)

V. Thời hạn và nơi gửi hồ sơ:

  • Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1.3.2026, kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 15.3.2026 (theo dấu bưu điện).
  • Phong bì ghi rõ: Dự tuyển phóng viên.
  • Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Trị sự (bộ phận Tổ chức nhân sự), 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
