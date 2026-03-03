Báo Thanh Niên tuyển phóng viên

I. Điều kiện:
- Công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt, có bằng đại học chính quy, sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ, thành thạo vi tính để xử lý văn bản và ảnh.
- Có khả năng trong việc tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện đề tài và thực hiện bài viết về các vấn đề, sự kiện liên quan đến giới trẻ.
- Ưu tiên những trường hợp đã có kinh nghiệm làm báo.
- Làm việc tại tòa soạn TP.HCM.
II. Chế độ hợp đồng: Hợp đồng lao động
III. Số lượng cần tuyển: 06 người
IV. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin việc, CV
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền)
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, CCCD
- Giấy khám sức khỏe
- Bản photocopy 10 tác phẩm báo chí đã đăng (nếu có)
V. Thời hạn và nơi gửi hồ sơ:
- Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1.3.2026, kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 15.3.2026 (theo dấu bưu điện).
- Phong bì ghi rõ: Dự tuyển phóng viên.
- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Trị sự (bộ phận Tổ chức nhân sự), 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
Bình luận (0)