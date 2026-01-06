Báo Thanh Niên và Portcoast: Hành trình đổi mới và chuyển đổi số

Đồng hành vươn ra biển lớn

Hơn 20 năm qua, hàng trăm bài báo trên Thanh Niên đã ghi dấu bước tiến không mệt mỏi của Portcoast trong đổi mới hạ tầng, mang đậm dấu ấn chuyển đổi số, lan tỏa giá trị của BIM, GIS, bản sao số (Digital Twin), đô thị thông minh (Smart city), góp phần cổ vũ tinh thần dám nghĩ dám làm và khát vọng quốc gia số.

Dàn thiết bị Laser scan và máy bay không người lái UAV của Portcoast ẢNH: PORTCOAST

Có thể kể đến một số bài báo hay đã đưa tin:

• 2009 - 2011: Mở luồng vào sông Hậu. Dự án nạo vét kênh Quan Chánh Bố được Báo Thanh Niên theo sát từ ngày khởi công. Bài báo năm 2011 đã phản ánh nỗ lực tại công trình trọng điểm quốc gia này.

• 2019: Đưa UAV Stormbee về Việt Nam. Portcoast nhập thiết bị bay không người lái Stormbee, lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á để phục vụ khảo sát 3D.

• 2023 - 2024: Số hóa hệ thống đường thủy TP.HCM. Các bài viết trên Thanh Niên đã ghi lại hình ảnh kỹ sư Portcoast sử dụng máy bay không người lái, tàu tự hành và máy quét laser vẽ mô hình 3D cho 82 tuyến đường thủy với tổng chiều dài hơn 523 km.

• 2024: Số hóa tuyến metro số 1. Portcoast phối hợp cùng Công ty Đường sắt đô thị số 1 sử dụng máy quét 3D laser mặt đất và UAV để quét toàn bộ công trình với độ chính xác đến từng mm.

• Tháng 7.2024: Thanh Niên tường thuật lễ ký kết giữa Portcoast và Autodesk nhằm thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng. Đồng thời, đưa tin Portcoast nhận giải thưởng Thành tựu đặc biệt về GIS (SAG) tại Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên một tổ chức Việt Nam nhận giải thưởng này.

• 2025: Hội nghị BIM - GIS và chuyển đổi số. Trong bài viết "Cứ mỗi 1 USD chi cho việc số hóa có thể tiết kiệm tới 21 USD", Portcoast trình bày tại hội nghị do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức về BIM - GIS, khẳng định những công nghệ mới giúp tối ưu hóa thiết kế, thi công và quản lý hạ tầng.

Hướng tới năm 2026, sự đồng hành giữa Báo Thanh Niên và Portcoast càng trở nên ý nghĩa trong việc thay đổi cách thức quy hoạch, thiết kế và quản lý hạ tầng bền vững trên hành trình đổi mới sáng tạo của đất nước trong thời đại số.

Portcoast - Nhà tư vấn tiên phong trong chuyển đổi số

Được Bộ Khoa học - Công nghệ chứng nhận là DN khoa học và công nghệ tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số (BIM, HBIM, Laser Scan, UAV, USV và Tích hợp BIM-GIS), Portcoast sở hữu hệ sinh thái thiết bị hiện đại như: Tàu tự hành USV Otter Pro tích hợp máy đo sâu đa tia băng quét rộng và Lidar; Hệ thống lập bản đồ di động Mobile Mapping Trimble MX50 đặt trên ô tô; Phi đội UAV chuyên dụng (Stormbee, Matrice 350 RTK) gắn cảm biến Lidar và máy ảnh đa ống kính; các máy quét laser tầm xa như Teledyne Polaris, Leica P50, Trimble SX12 tạo mạng lưới khảo sát linh hoạt ở mọi địa hình.

Portcoast còn mở rộng sang đường sắt đô thị - số hóa tuyến metro số 1 và tham gia Liên danh thiết kế (với vai trò là tư vấn BIM) tuyến metro số 2 - TP.HCM; tham gia dự án Metro tuyến 2-1, Tuyến 5 - TP.Hà Nội (tư vấn BIM, Scan to BIM).

Công ty ký kết hợp tác với các trường đại học như: Bách khoa TP.HCM, Xây dựng Hà Nội, GTVT, Thủy lợi để chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực. Năng lực của Portcoast còn nằm ở nguồn nhân lực với 10 tiến sĩ, 36 thạc sĩ và đội ngũ hơn 200 kỹ sư được đào tạo liên tục. Công ty đã tiên phong đạt chứng nhận quốc tế BSI BIM Kitemark™ ISO 19650 và triển khai thành công nhiều dự án tại Pakistan, Thái Lan, Myanmar, Ai Cập, Panama.