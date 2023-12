Báo The New York Times kiện OpenAI và Microsoft vì vi phạm bản quyền

Báo The New York Times đã kiện OpenAI và Microsoft lên tòa án tại bang New York với cáo buộc vi phạm bản quyền, theo trang The Verge ngày 27.12. Trong đơn kiện, tờ báo Mỹ cáo buộc hai công ty công nghệ đã sao chép và sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không xin phép để đào tạo cho các mô hình AI như ChatGPT của OpenAI và Copilot của Microsoft, và giờ sử dụng nội dung đó để "cạnh tranh trực tiếp" với báo.



Tòa nhà của báo The New York Times tại thành phố New York (Mỹ) REUTERS

The New York Times cáo buộc các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI và Microsoft có thể tạo ra nội dung trích dẫn nguyên văn nội dung của tờ báo, tóm tắt cô đọng và bắt chước văn phong. "Điều này gây tổn hại" mối quan hệ của báo với độc giả và lấy mất doanh thu đăng ký đọc báo, doanh thu quảng cáo...

The New York Times cũng cho rằng những mô hình AI này đe dọa báo chí chất lượng cao khi gây tổn hại năng lực của các tòa soạn trong việc bảo vệ và kiếm tiền từ nội dung. "Thông qua Bing Chat của Microsoft (gần đây được đổi tên thành "Copilot") và ChatGPT của OpenAI, các bị đơn tìm cách tận dụng khoản đầu tư khổng lồ của The Times vào hoạt động báo chí của mình bằng cách sử dụng nó để xây dựng các sản phẩm thay thế mà không xin phép hoặc thanh toán", đơn kiện nêu.

The New York Times cho biết đã tìm cách đàm phán với hai công ty trên trong nhiều tháng để nhận được phần công bằng từ việc sử dụng nội dung của báo nhưng không đạt giải pháp.

The New York Times đề nghị hai công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại "hàng tỉ USD" qua hành vi sao chép nội dung. Tờ báo cũng đề nghị tòa án ngăn hai công ty sử dụng nội dung của báo để đào tạo các mô hình AI, loại bỏ những nội dung đã được lấy trước đó khỏi bộ nhớ.

OpenAI và Microsoft chưa lập tức bình luận về đơn kiện của The New York Times.