Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ký kết hợp tác chiến lược với Ocean Edu

Ngày 18.3 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều cơ hội phối hợp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh, phát triển kỹ năng và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh trên cả nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong thời gian 5 năm, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, truyền thông và phát triển cộng đồng. Trong đó, trọng tâm là tổ chức các cuộc thi tiếng Anh, sân chơi học thuật, chương trình kỹ năng dành cho học sinh; đồng thời xây dựng các diễn đàn, hội thảo giáo dục nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp sản xuất các nội dung giáo dục chất lượng trên các nền tảng báo chí và truyền thông số, xây dựng các ấn phẩm song ngữ phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của độc giả nhí. Cạnh đó, nhiều chương trình học bổng, ưu đãi học tập và hoạt động khuyến học cũng sẽ được triển khai nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Đặc biệt, các chương trình vì cộng đồng cũng là nội dung quan trọng trong kế hoạch hợp tác. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh ở vùng sâu, vùng xa, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và triển khai những chương trình thiện nguyện hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục chất lượng giữa các địa phương.

Trong năm đầu tiên triển khai, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Ocean Edu sẽ thực hiện nhiều chương trình nổi bật như cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trên toàn quốc, các ngày hội giao lưu tiếng Anh tại trường học, chương trình trải nghiệm dành cho học sinh tham quan tòa soạn báo và các cơ quan văn hóa - lịch sử, cùng nhiều hoạt động truyền thông giáo dục khác.

Những chương trình này hướng tới mục tiêu giúp hàng chục nghìn học sinh được tiếp cận các sân chơi học tập sáng tạo và bổ ích.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa, sự hợp tác giữa hai bên còn hướng tới việc lan tỏa tinh thần học tập, khuyến khích học sinh rèn luyện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và tư duy sáng tạo - những yếu tố quan trọng giúp các em tự tin hội nhập trong tương lai.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cho biết việc ký kết hợp tác với Ocean Edu sẽ giúp mở rộng thêm các hoạt động hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, góp phần tạo nên môi trường học tập năng động, sáng tạo và hội nhập cho học sinh Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.