Báo Thụy Sĩ chắp cánh cho đội nhà đấu tứ kết World Cup: 'Không cần phải sợ Messi và Argentina'

Tấm vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Colombia đã đẩy sự tự tin của bóng đá Thụy Sĩ lên cao. Phía trước là nhà đương kim vô địch Argentina cùng một Lionel Messi đang đạt phong độ rực sáng, nhưng thông điệp từ truyền thông Thụy Sĩ khá rõ ràng: đây không phải lúc để sợ hãi.

Trong bài bình luận đăng ngay sau khi đội nhà giành vé đi tiếp, báo Blick đặt tít đầy thách thức: “Đội tuyển Thụy Sĩ cũng không cần phải e ngại Messi”. Nhà báo Tobias Wedermann, trưởng Ban bóng đá của Blick, cho rằng thế hệ hiện tại đã thực hiện lời hứa của mình khi đưa Thụy Sĩ lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954.

Đội tuyển Thụy Sĩ thực sự là ngựa ô của World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo Blick, trong nhiều thập niên, vòng 16 đội giống như một “trần kính” của bóng đá Thụy Sĩ. Có thời điểm họ thiếu may mắn, có lúc thiếu sự lạnh lùng hoặc tập trung, cũng có khi đơn giản bị một đối thủ mạnh hơn chặn đường. Nhưng thế hệ hiện tại không muốn chỉ nhắc lại lịch sử, mà muốn tự viết nên lịch sử của mình.

“Thụy Sĩ không cần phải núp sau bất kỳ ai nữa. Kể cả Lionel Messi”, Blick nhấn mạnh.

Từ cú sút hỏng đến màn ngược dòng lịch sử: Messi vẫn chưa chịu dừng lại

Thụy Sĩ tin mình đủ sức tạo cú sốc

Sự tự tin của Blick không chỉ xuất phát từ cảm xúc sau chiến thắng trước Colombia. Tờ báo này cho rằng hành trình vào tứ kết là kết quả của cả một quá trình, bắt đầu từ chuyến du đấu giao hữu tại Mỹ cách đây 1 năm.

Đội tuyển Thụy Sĩ đã vượt qua những cú sốc, chịu đựng chỉ trích và bất ổn, sau đó trưởng thành qua từng trận đấu để trở thành một tập thể gắn kết. Theo Blick, đó chính là phẩm chất của một đội bóng lớn.

Đội tuyển Argentina trải qua 2 trận knock-out khá chật vật trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn ẢNH: REUTERS

Tờ báo Thụy Sĩ thậm chí còn đẩy giấc mơ đi xa hơn khi viết rằng từ tứ kết đến cúp vàng World Cup chỉ còn 3 trận đấu. Với Blick, việc mơ về một cú sốc trước Argentina không phải biểu hiện của sự ngông cuồng, mà là sự tự tin của một thế hệ cuối cùng đã biến tiềm năng thành thành tích thực tế.

Trước giải, đội hình hiện tại từng được nhắc đến như một trong những đội tuyển Thụy Sĩ hay nhất lịch sử. Sau khi phá dớp vòng 16 đội và lần đầu vào tứ kết World Cup sau 72 năm, Blick cho rằng thế hệ này giờ đã có bằng chứng cụ thể để bảo vệ vị thế ấy.

Đài SRF của Thụy Sĩ cũng nhìn thấy cơ hội cho đội nhà. Trong bài viết về hành trình tiếp theo của Thụy Sĩ, SRF đặt câu hỏi liệu lần thứ 3 gặp Argentina tại World Cup có mang đến kết cục khác. Cơ sở cho niềm tin ấy nằm ở chính những khó khăn mà nhà đương kim vô địch vừa trải qua.

Argentina phải cần đến hiệp phụ mới vượt qua Cabo Verde 3-2. Đến vòng 16 đội, Messi cùng đồng đội còn đứng sát bờ vực bị loại khi bị Ai Cập dẫn 0-2, trước khi ghi 3 bàn trong giai đoạn cuối trận để thắng ngược 3-2. Từ góc nhìn của SRF, một bất ngờ trước nhà đương kim vô địch vì thế “không phải điều không thể”.

Messi vẫn tỏa sáng đúng lúc để đưa Argentina thoát hiểm ẢNH: REUTERS

Nhưng Messi vẫn là mối đe dọa lớn nhất Sự tự tin không có nghĩa truyền thông Thụy Sĩ đánh giá thấp Argentina. Ngược lại, Blick gọi đối thủ sắp tới là một “gã khổng lồ của bóng đá thế giới” và xem đây là thử thách lớn nhất có thể, bên cạnh Pháp.

Lý do lớn nhất mang tên Lionel Messi. Ở tuổi 39, Messi đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026 và dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Blick nhận định siêu sao Argentina gần như đã tự mình đưa đội bóng vào tứ kết, đồng thời cảnh báo World Cup này có thể chỉ là “phần thưởng thêm” trong sự nghiệp Messi - và chính trạng thái không còn gì phải chứng minh ấy khiến anh trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Nhưng truyền thông cũng lưu ý rằng sẽ là sai lầm nếu xem Argentina là đội bóng chỉ có Messi. Xung quanh số 10 vẫn là hàng loạt cầu thủ đang khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu như Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister. Nhiều người trong số họ đã cùng Argentina vô địch World Cup 2022.

Trong khung thành còn có Emiliano Martinez, một trong những người hùng của chức vô địch tại Qatar. Trên ghế huấn luyện là Lionel Scaloni, người đã xây dựng được một tập thể đủ sức phát huy tối đa ảnh hưởng của Messi nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

Đó là lý do sự tự tin của Thụy Sĩ đi kèm một lời cảnh báo rõ ràng: Messi là trung tâm, nhưng Argentina còn nhiều hơn thế.

Món nợ 12 năm và ký ức đau đớn trước Messi

Trận tứ kết sắp tới còn mang theo một lớp ký ức đặc biệt với bóng đá Thụy Sĩ. Theo SRF, Thụy Sĩ từng gặp Argentina 2 lần tại World Cup và đều thất bại. Năm 1966, đội bóng châu Âu thua 0-2. Đến vòng 16 đội World Cup 2014 tại Brazil, họ tạo nên một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất lịch sử nhưng vẫn gục ngã 0-1 sau hiệp phụ.

Đó là trận đấu mà Messi trực tiếp tạo ra khác biệt. Phút 118, anh đi bóng trước khi chuyền cho Angel Di Maria ghi bàn duy nhất. Nỗi đau của Thụy Sĩ càng lớn hơn khi chỉ vài giây trước khi hết trận, Blerim Dzemaili đánh đầu trúng cột dọc ở cự ly gần.

Bị đánh giá thấp hơn Colombia nhưng Thụy Sĩ đã kiên cường đưa trận đấu đến chấm luân lưu và là đội bản lĩnh hơn ở thời khắc quyết định ẢNH: REUTERS

Granit Xhaka đang là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

12 năm sau, Messi vẫn còn đó. Nhưng Thụy Sĩ cũng không còn là đội bóng bước vào trận đấu chỉ với hy vọng cầm cự. Họ vừa phá bỏ giới hạn tồn tại suốt hơn 7 thập niên, lần đầu trở lại tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Chính cột mốc ấy đang tạo ra một tâm thế khác.

Blick viết rằng thế hệ vàng đã thực hiện lời hứa của mình. SRF cho rằng cú sốc trước Argentina không phải điều bất khả thi. Argentina có lịch sử, có vị thế nhà đương kim vô địch và có một Messi đang ghi bàn gần như không ngừng nghỉ. Nhưng Thụy Sĩ bước vào tứ kết với niềm tin rằng sau khi phá được “trần kính” tồn tại từ năm 1954, không còn lý do gì để họ tự đặt ra một giới hạn mới trước Argentina.