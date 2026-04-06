Bảo Tín Minh Châu lên tiếng sau khi ông chủ bị tạm giam

Chính thức phát đi thông cáo báo chí chiều tối nay 6.4, ngay sau khi cơ quan công an công bố thông tin về việc Tổng giám đốc Vũ Minh Châu cùng 3 người khác bị khởi tốvề tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường và thông suốt.

Gian lận kê khai thông qua sử dụng 2 hệ thống phần mềm của Bảo Tín Minh Châu đã làm ngân sách nhà nước thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng ẢNH: ĐAN THANH

Những năm gần đây, Bảo Tín Minh Châu đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch, chuyên nghiệp.

Từ tháng 10.2024, bà Phạm Lan Anh là giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty. Mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Toàn bộ các sản phẩm vàng, bạc, đá quý công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

"Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động", Bảo Tín Minh Châu khẳng định.

Bán vàng Bảo Tín Minh Châu cho đơn vị khác có lo mất giá?

Ở thời điểm hiện tại, cũng có những ý kiến quan tâm tới khía cạnh, nếu đem vàng Bảo Tín Minh Châu bán lại cho các doanh nghiệp khác, người bán có bị thiệt thòi gì về giá hay gặp phức tạp trong kiểm tra chất lượng vàng hay không?

Thông thường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng luôn mua lại vàng chính mình bán ra, vàng miếng SJC, đồng thời có thể cũng mua lại vàng của các thương hiệu khác.

Ví dụ, hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý đang niêm yết giá mua bán của vàng miếng SJC, các sản phẩm của Phú Quý, đồng thời có một dòng niêm yết riêng giá mua vào của vàng 4 số 9 phi SJC nói chung.

Với Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, ngoài vàng miếng SJC và các sản phẩm của Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này còn niêm yết giá mua vào vàng nguyên liệu 4 số 9 và vàng nguyên liệu 3 số 9.

Điểm chung là giá các doanh nghiệp thu mua vào vàng các thương hiệu khác (trừ vàng miếng SJC) và vàng nguyên liệu thấp hơn đáng kể vàng của thương hiệu mình bán ra.

Theo đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng, bạc, khi mua lại vàng từ thương hiệu khác, cửa hàng sẽ kiểm tra sơ bộ xem sản phẩm có nguyên vỉ của thương hiệu hay không. Cửa hàng sẽ thông báo cho khách hàng về việc phải bóc vỉ để nấu kiểm tra tuổi vàng và giá mua vào sẽ theo tuổi của vàng.

Thực tế cho thấy, đã là vàng thật, đạt chuẩn thì luôn có giá trị. Trường hợp xấu nhất, khách sẽ phải bán vàng với mức giá của vàng nguyên liệu. Hiện tại, hầu hết đơn vị kinh doanh vàng đều có nhu cầu mua vào vàng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.