Báo Trung Quốc 'sốc' vì hành động của trợ lý U.16: Hành hung, lăng mạ học trò

Nhiều CĐV Trung Quốc cũng sốc, phẫn nộ

Sự việc xảy ra rạng sáng 5.4 (giờ Việt Nam), sau khi đội tuyển U.16 Trung Quốc để thua 0-1 trước U.16 Bờ Biển Ngà, qua đó khép lại giải giao hữu ở Pháp với 3 trận toàn thua, chỉ ghi 1 bàn và thủng lưới 6 lần – thành tích tệ nhất giải. Tuy nhiên, kết quả chuyên môn nhanh chóng bị lu mờ bởi bê bối bên ngoài sân cỏ.

Theo video do khán giả ghi lại, tiền đạo trẻ Liu Kaiyuan – hiện thuộc học viện Villarreal của Tây Ban Nha đã có ý định phản ứng với trọng tài sau trận. Ngay sau đó, trợ lý HLV Li Zhuangfei bất ngờ lao tới, giật áo, xô đẩy và đặc biệt là có hành vi đẩy mạnh vào cổ cầu thủ 16 tuổi này.

163 Sports nhấn mạnh: "Chưa dừng lại, dù đã được một HLV can ngăn, ông Li Zhuangfei vẫn tiếp tục đuổi theo học trò, chỉ tay vào mặt và liên tục buông lời lăng mạ. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện khác đứng xung quanh tỏ ra sững sờ, không kịp phản ứng trước tình huống căng thẳng".

Ông Li Zhuangfei liên tục đuổi theo, lăng mạ học trò dù được can ngăn ẢNH: WEIBO SOHU

Truyền thông Trung Quốc nhận định, hành động của ông Li Zhuangfei là hành vi vượt xa giới hạn kỷ luật, đặc biệt khi cầu thủ chỉ mới 16 tuổi. “Ngay cả khi cầu thủ có sai, việc bóp cổ và chửi mắng trước đám đông là không thể chấp nhận”, Sina Sports bình luận.

Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ Trung Quốc yêu cầu sa thải ngay lập tức vị trợ lý HLV 38 tuổi. “Tại sao lại trút giận lên một đứa trẻ?”, “Hãy điều tra và xử lý nghiêm khắc”, hay “Loại HLV này không nên tồn tại trong hệ thống đào tạo trẻ” là những ý kiến xuất hiện dày đặc trên các trang mạng của Trung Quốc.

Một số ý kiến cũng cho rằng câu chuyện phản ánh tư duy huấn luyện lỗi thời. Trong quá khứ, việc “kỷ luật thép” từng phổ biến ở các lò đào tạo trẻ Trung Quốc, nhưng trong bối cảnh hiện đại, các hành vi bạo lực với cầu thủ trẻ bị xem là không thể dung thứ.

Đáng chú ý, Liu Kaiyuan lại chính là điểm sáng hiếm hoi của U.16 Trung Quốc tại giải lần này. Anh gây ấn tượng với tốc độ, khả năng tạo đột biến và từng kiến tạo trong trận gặp U.16 Pháp. Việc một tài năng trẻ đang thi đấu ở châu Âu bị đối xử thô bạo càng khiến dư luận thêm bức xúc.

Trong khi đó, ông Li Zhuangfei là cựu cầu thủ từng khoác áo các CLB như Wuhan Optics Valley hay CLB Jiangsu Sainty. Hiện ông Li Zhuangfei vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng chưa công bố bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Trang Sohu nhận xét: "Vụ việc không chỉ làm xấu hình ảnh bóng đá trẻ Trung Quốc trên đấu trường quốc tế, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về cách quản lý, giáo dục và bảo vệ cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh bóng đá nước ta đang nỗ lực cải tổ, những hành vi như vậy rõ ràng đi ngược lại mọi giá trị phát triển bền vững".