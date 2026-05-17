Báo Trung Quốc tiếc vì U.17 Việt Nam bị loại, e dè khi đội nhà đấu Úc ở bán kết

Sau trận đấu vào rạng sáng 17.5, trang 163 Sports dành khá nhiều dòng để nói về hành trình của U.17 Việt Nam. Tờ báo Trung Quốc đánh giá đội bóng của HLV Cristiano Roland là một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi đứng đầu bảng, vượt qua cả U.17 Hàn Quốc để giành vé vào tứ kết và có vé dự giải U.17 World Cup.

163 Sports nhấn mạnh: “U.17 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở U.17 World Cup sau khi đứng đầu bảng với 6 điểm, hơn cả U.17 Hàn Quốc. Điều U.17 Việt Nam khiến giới chuyên môn châu Á bất ngờ nằm ở sự lì lợm, khả năng tổ chức tốt và tinh thần thi đấu cực kỳ kỷ luật của U.17 Việt Nam trước các đối thủ mạnh hơn về thể hình”.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) dừng bước ở tứ kết ẢNH: THE-AFC

U.17 Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt vì...

163 Sports cho rằng U.17 Việt Nam từng tạo ra cảm giác họ đủ sức trở thành “ngựa ô” của giải đấu sau màn trình diễn ổn định ở vòng bảng. Chính vì thế, thất bại đậm trước U.17 Úc khiến nhiều người tiếc nuối, bởi đại diện Đông Nam Á đã không thể tái hiện hình ảnh giàu năng lượng và gắn kết như những trận đấu trước đó.

Tờ báo này cũng phân tích U.17 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi đối đầu Úc – đội bóng sở hữu nền tảng thể lực vượt trội cùng khả năng tranh chấp cực mạnh. Trang 163 Sports viết: “U.17 Việt Nam đã không thể duy trì chuỗi trận bất bại và hoàn toàn bị U.17 Úc áp đảo”.

Trong khi đó, Sina Sports đánh giá U.17 Việt Nam là đội bóng có tiến bộ rõ rệt ở cấp độ trẻ trong vài năm gần đây. Việc giành quyền tham dự U.17 World Cup 2026 được xem là bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam.

Sina Sports cũng đặc biệt nhắc đến việc U.17 Việt Nam từng đứng trên U.17 Hàn Quốc ở vòng bảng, đồng thời duy trì lối chơi chủ động, tự tin triển khai bóng thay vì chỉ phòng ngự số đông như trước đây. Dù vậy, trước U.17 Úc, đội bóng của HLV Roland đã bộc lộ hạn chế về thể hình và khả năng chống bóng bổng.

Sina Sports phân tích: “U.17 Việt Nam đã không thể kiểm soát trước sức mạnh tấn công của U.17 Úc với các cầu thủ có tốc độ và khả năng tranh chấp rất tốt. U.17 Úc chọn thời điểm để tấn công và khiến U.17 Việt Nam phải nhận đến 3 bàn thua, qua đó rời giải”.

U.17 Úc được đánh giá sẽ là đối thủ đáng gờm của U.17 Trung Quốc ở bán kết ẢNH: THE-AFC

Đáng chú ý, sau trận thắng đậm U.17 Việt Nam, báo giới Trung Quốc cũng dành sự tôn trọng lớn cho U.17 Úc. Sohu nhận định, dù U.17 Trung Quốc từng thắng đối thủ này 5-3 trong một trận giao hữu năm ngoái nhưng trận bán kết sắp tới giữa hai đội sẽ hoàn toàn khác.

Sohu nhận xét: “Với những gì đã thể hiện, U.17 Trung Quốc không e ngại U.17 Úc. Tuy nhiên, đây vẫn là đối thủ rất mạnh với khả năng tấn công đáng sợ. Hiện tại, U.17 Úc là một trong những đội có hàng công mạnh và hệ thống phòng ngự chắc chắn, đủ khả năng gây ra nhiều khó khăn cho U.17 Trung Quốc”.

Sohu cũng thừa nhận: “Chiến thắng trước U.17 Việt Nam giúp Úc lấy lại vị thế là một trong những ứng viên vô địch. Việc dễ dàng đánh bại đội đầu bảng như U.17 Việt Nam là lời cảnh báo rõ ràng cho tham vọng của U.17 Trung Quốc”.