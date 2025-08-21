Báo Tuổi Trẻ kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày 21.8, Báo Tuổi Trẻ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (2.9.1975 - 2.9.2025). Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương, TP.HCM và các địa phương.

Ôn lại hành trình 50 năm qua, ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết tờ báo trở thành "chứng nhân" đi cùng các sự kiện lớn và những thời điểm đổi thay của đất nước. Trong suốt nửa thế kỷ qua, nhiều bài báo thay đổi số phận, thúc đẩy chính sách, bảo vệ sự thật, đấu tranh chống tiêu cực...

Điều đó giúp hàng triệu bạn đọc khắp đất nước và cả kiều bào ở nước ngoài đã chọn Báo Tuổi Trẻ là món ăn tinh thần mỗi ngày.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Tuổi Trẻ ẢNH: QUANG ĐỊNH

Là tờ báo dành cho giới trẻ, Báo Tuổi Trẻ đã trở thành người bạn đồng hành của đoàn viên, thanh niên và bạn trẻ TP.HCM cũng như cả nước. Bên cạnh đó, tờ báo cũng tích cực trong các hoạt động xã hội với hàng loạt chương trình mang ý nghĩa nhân văn lâu dài như: Vì ngày mai phát triển, Tiếp sức đến trường, Ước mơ của Thúy, Bạn đồng hành cùng vượt lũ...

Ông Chữ cho biết Báo Tuổi Trẻ luôn phản ánh, phản biện, có chính kiến rõ ràng về những vấn đề thiết thân với bạn đọc, sẵn sàng bảo vệ, hỗ trợ những người khó khăn, yếu thế, đồng thời luôn tìm kiếm các ý tưởng, hiến kế giải pháp, thúc đẩy sự đổi mới, sự tiến bộ và công bằng xã hội.

"Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tự soi sáng mình suốt 50 năm qua. Tuổi Trẻ hôm nay xin hứa sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện mới, thành công mới, tiếp tục dấn thân vì một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Lê Thế Chữ chia sẻ.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy gửi lời chúc mừng, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của Báo Tuổi Trẻ trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Báo Tuổi Trẻ từ một tờ tin của Thành Đoàn TP.HCM, sau chặng đường 50 năm đã trở thành cơ quan báo chí chủ lực của TP.HCM, đồng thời là thương hiệu báo chí quốc gia phủ sóng ra thế giới.

Báo Tuổi Trẻ cũng đã chủ động đồng hành với các phong trào thanh niên, cổ vũ những khát vọng sáng tạo của người trẻ, đặc biệt trong các hoạt động truyền thông về dân sinh, giáo dục và khởi nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc ở Báo Tuổi Trẻ ẢNH: QUANG ĐỊNH

Bà Trần Thị Diệu Thúy tin tưởng Báo Tuổi Trẻ sẽ là tờ báo tiếp tục thông tin nhanh chóng, kịp thời tâm tư của giới trẻ, phục vụ bạn đọc cả nước tốt hơn nhằm góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tại Báo Tuổi Trẻ vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP.HCM. Trong đó, Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…