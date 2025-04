Báo Úc ca ngợi hành trình của chuyến tàu Thống Nhất

Trên báo Úc Sydney Morning Herald, du khách Garry Maddox, đã chia sẻ như vậy trong bài viết ca ngợi hành trình tàu lửa ở Việt Nam đầy ấn tượng. Tác giả viết tiếp:

Người quản lý của Lotus Express từ Hà Nội đến Đà Nẵng, ông Hiếu, rất thẳng thắn. Khi được hỏi trên WhatsApp trước chuyến đi rằng chúng tôi có thể mua đồ ăn trên tàu không, ông ấy gợi ý nên ăn trước khi lên tàu và gửi bản đồ các nhà hàng được đề xuất.

"Trên tàu có toa ăn", ông Hiếu chia sẻ và nói thêm, nhưng có thể không hợp khẩu vị. Năm sao cho sự trung thực.

Chúng tôi nghe theo lời khuyên của ông ấy và ăn gần ga trước giờ khởi hành lúc 7 giờ 50 tối. Không ai muốn bắt đầu bất kỳ chuyến đi nào kéo dài gần 16 giờ với những bữa ăn không vừa miệng.

Tàu Lotus Express chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng tại Việt Nam

Một chuyến tàu đêm không phải là sở thích của mọi người, đặc biệt khi chỉ cần một chuyến bay ngắn từ Hà Nội là đến Đà Nẵng và thành phố cổ Hội An. Nhưng có vẻ như đây là cơ hội để có một trải nghiệm Việt Nam khác biệt và luôn có lãng mạn nhất định khi bắt một chuyến tàu đêm.

Lotus Express hóa ra là ba toa tàu của đoàn tàu Thống Nhất do nhà nước điều hành đi đến tận TP.HCM. Chặng đến Đà Nẵng được đánh giá rất cao.

Năm 2020, Monisha Rajesh, tác giả người Anh của cuốn sách Around the World in 80 Trains, đã gọi đây là một trong năm chuyến tàu yêu thích của cô, cùng với Cannes đến Ventimiglia ở châu Âu, Xining đến Lhasa ở châu Á, Jasper đến Prince Rupert ở Canada và Bangkok đến Nam Tok ở Thái Lan.

Theo lời khuyên của ông Hiếu, chúng tôi đã đặt một cabin giường đôi.

Cabin hai giường thoải mái trên tàu Lotus Express

Sau 6 ngày ở Hà Nội náo nhiệt và vô cùng hấp dẫn, chúng tôi lên tàu tại Ga Hà Nội và thấy cabin được bài trí đẹp mắt. Có hai chiếc giường được trải vải lanh màu đỏ và vàng, với một chiếc bàn ở giữa. Trên đó có một bông hoa trong lọ, một chiếc đèn trang trí, đồ ăn nhẹ, nước đóng chai và hai hộp đựng đồ ăn sáng.

Cửa sổ lớn có rèm màu vàng có thể đóng lại khi hành khách muốn ngủ. Chúng tôi cất hành lý của mình vào không gian hành lý không quá rộng rãi dưới gầm giường và phía trên cửa ra vào, tận hưởng không khí trong lành sau cái nóng oi bức bên ngoài.

Với tiếng nhạc phát qua loa, tàu bắt đầu di chuyển lúc 7 giờ 49 tối, dừng lại, rồi lại di chuyển vào đúng 7 giờ 50 tối.

Tàu đi gần như ngay lập tức qua phố đường tàu nổi tiếng, nơi hầu như không có đủ chỗ để đi qua giữa những ngôi nhà và quán cà phê. Tôi nhận ra lý do tại sao tàu luôn chạy đúng giờ như vậy, đó là để mọi người trên phố có thể di chuyển an toàn ra khỏi đường.

Tại các giao lộ ngoài thành phố, hàng chục xe máy - rất phổ biến ở Hà Nội - xếp hàng, chờ tàu đi qua. Khi chúng tôi ra khỏi thành phố, trời đã tối bên ngoài cửa sổ.

Một nhân viên phục vụ đến tận cửa và mời chúng tôi bia, rượu vang hoặc nước ngọt miễn phí.

Tàu Lotus Express đi qua phố đường tàu cực kỳ hẹp ẢNH: GETTY

Tôi đi dạo dọc theo toa tàu và thấy hầu hết hành khách đều đóng cửa cabin. Một biển báo điện tử cho biết tàu đang chạy với tốc độ 75 km/giờ.



Một nhóm hành khách nhộn nhịp lên tàu khi tàu dừng ở Ninh Bình. Tôi hỏi một phụ nữ trẻ người Đức tại sao nơi này lại nổi tiếng như vậy. "Đó là vịnh Hạ Long trên đất liền", cô ấy nói. Google cho tôi biết đó sẽ là một điểm dừng chân tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ đến trong chuyến đi tiếp theo.

Khi những người mới đến ổn định trong cabin của họ, tiếng lắc nhẹ của tàu có tác dụng ru ngủ. Tôi đọc một lúc rồi nhận ra mình không thể tỉnh táo được nữa. Chúng tôi tắt đèn.

Đây là một trong những đêm hiếm hoi chúng tôi ngủ sâu bất chấp môi trường xung quanh xa lạ, thỉnh thoảng thức dậy để cảm nhận chuyển động của tàu, rồi lại ngủ thiếp đi.

Trời sáng khi chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ 30 và quang cảnh bên ngoài là một sự bùng nổ màu sắc - những sắc thái nổi bật của những cánh đồng lúa xanh, một số điểm xuyết những chú trâu nước - trên nền trời xanh ngắt. Một người phục vụ mang đến một tách cà phê chào đón, đậm và ngọt.

Nhân viên trên tàu Lotus Express phục vụ đồ uống cho hành khách

Chúng tôi mở hộp đồ ăn sáng và thưởng thức bánh mì với mứt dâu, nước ép và chuối trong khi ngắm nhìn quang cảnh nông thôn bên ngoài - những ngôi nhà, một ngôi làng thỉnh thoảng xuất hiện, những ngôi đền, một chiếc xe máy đua xe lửa và ngày càng nhiều nông nhân trên đồng ruộng. Tàu băng qua các cây cầu bắc qua những con sông rộng rồi dừng lại ở Huế, cố đô. Tìm kiếm trên Google cho thấy đây sẽ là một điểm dừng chân tuyệt vời khác.

Giá vé tàu Lotus Express khoảng 280 USD cho cả cabin hai người và bốn người. Mất gần 16 giờ từ Hà Nội đến Đà Nẵng

Tôi cảm thấy mình nên ngắm phần còn lại của chuyến tàu, vì vậy đi bộ về phía trước qua một loạt các toa giường nằm, sau đó tìm thấy những điều kiện ngủ rất khác ở phía trước. Nhiều hành khách vẫn đang ngủ trên những chiếc ghế tàu bình thường trong một toa tàu không có máy lạnh.

Gần Đà Nẵng hơn, những cánh đồng biến thành một khu rừng nhiệt đới tuyệt đẹp với những bãi biển cát trắng thoáng qua tán cây.

Hành trình đi tàu có nét quyến rũ thân thiện riêng và là một lựa chọn thay thế thoải mái cho chuyến bay. Lần tới, một hoặc hai điểm dừng sẽ khiến chuyến đi của du khách trở nên bổ ích hơn.