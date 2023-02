Báo Úc ca ngợi nơi này ở Việt Nam mang vẻ đẹp Ý bên bờ Địa Trung Hải

Bức tượng đấu sĩ đứng cạnh tàn tích La Mã; quán ăn với chiếc Vespa đậu phía trước những địa danh nổi tiếng như Pompeii, nơi dường như chỉ cách Siena vài mét. Chỉ có một vấn đề - bạn đang không ở Ý. Nhưng hãy đến thăm thị trấn Địa Trung Hải trên đảo Phú Quốc của Việt Nam và bạn sẽ sớm nhận ra rằng, có những điều bất ngờ ở mọi ngóc ngách.

Cầu Hôn bên bờ thị trấn Địa Trung Hải ở Phú Quốc T.N

Phú Quốc là hòn đảo nằm ngoài biển khơi, cách TP.HCM gần một giờ bay. Mười năm trước, hòn đảo được bao phủ bởi rừng rậm. Đáng mừng là phần lớn trong số đó vẫn còn sót lại, với điểm cuối phía bắc là Vườn quốc gia Phú Quốc, trở thành Khu dự trữ sinh quyển của UNESCO vào năm 2010. Ngược lại, phần phía nam của hòn đảo đang trải qua giai đoạn bùng nổ xây dựng. Đây là nơi có thị trấn Địa Trung Hải của "gã khổng lồ" Sun Group và cáp treo dài nhất thế giới. Có nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới, nhiều trong số đó đã mọc lên gần Bãi Dài dài 17 km ở phía tây của hòn đảo.

Với sự kết hợp của nhiều điểm hấp dẫn như vậy, thật ngạc nhiên khi Phú Quốc vẫn chưa có tên trong danh sách các kỳ nghỉ của Úc. Đặc biệt là khi hòn đảo này có tất cả những điều để thu hút du khách đến Việt Nam: ẩm thực tuyệt vời, bãi biển xanh mát, con người ấm áp và thân thiện lẫn lịch sử thu hút…

Thành Rome và cầu Hôn

Tại sao lại xây dựng một phiên bản Ý trên hòn đảo của Việt Nam? Làm thế nào mà sự lộn xộn của các bậc thang bằng gạch nung và màu nhạt đổ xuống vùng nước trên hòn đảo lại trông thuyết phục đến vậy? Mọi thứ bạn liên tưởng đến nước Ý đều có ở đây: đài phun nước, đồ khảm, mì ống, chậu hoa phong lữ đỏ, tất cả đều được trưng bày trên những con phố đẹp nhất. Chưa hết, cả các dấu hiệu chỉ dẫn đến Pompeii, quảng trường La Mã, các đấu sĩ và những tàn tích cổ đại. Điểm đến thu hút khách du lịch rộng 30 ha này bao gồm các biệt thự, khách sạn lớn nhỏ, căn hộ và nhà phố thương mại dọc theo con đường tới cầu Hôn mới hoàn thành và sẽ khiến bạn thích thú, bối rối. Dự án này của "gã khổng lồ Việt Nam" Sun Group là nơi ở và đến thăm của rất nhiều cư dân chung cư, doanh nhân và khách du lịch...

Cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới T.N

Cáp treo dài nhất thế giới

Một phần của thị trấn Địa Trung Hải nhộn nhịp là ga An Thới, nơi bạn có thể đi cáp treo Phú Quốc. Hệ thống cáp treo băng qua biển này khai trương vào năm 2018 và có tầm nhìn 360 độ ra quần đảo An Thới. Chuyến đi khá nhanh với tốc độ 30 km/giờ, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần khi bạn lướt qua các bãi biển và làng chài trong 8 km (đây là cáp treo dài nhất thế giới), cuối cùng "hạ cánh" xuống Hòn Thơm. Chi phí đi cáp treo khoảng 9,5 đô la Mỹ khứ hồi và mất khoảng 15 phút mỗi chiều. Nơi này là điểm thu hút phổ biến đối với du khách Việt Nam, do đó những cabin cáp treo luôn chật cứng trong những ngày nghỉ lễ. Để tiễn du khách lên đường, một nhóm vũ công nam người Ý mặc đồ đen với khăn quàng đỏ và áo sơ mi không cài cúc…

Từ thiên đường đến địa ngục

Phú Quốc nơi được ví như thiên đường nhưng cũng có địa điểm từng được mệnh danh là địa ngục trần gian. Đó chính là Nhà tù Phú Quốc, ngày nay trở thành bảo tàng, do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1946 để làm nơi giam giữ những người Việt Nam yêu nước. Những hàng hình nhân trong phòng giam ngột ngạt minh họa cho những phương pháp tra tấn tàn ác và kỳ quái được thực hiện đối với các tù nhân. Có thời điểm, nhà tù rộng 400 ha này giam giữ tới 40.000 người.

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc T.N

Nước mắm và hải sản

Nước mắm từ lâu đã trở thành nguyên liệu chính trong bữa ăn của người Việt Nam. Nhưng Phú Quốc lại là quê hương của loại nước mắm được nhiều người yêu thích ẩm thực Việt Nam trên khắp thế giới tìm kiếm. Nước mắm truyền thống Phú Quốc được làm từ cá cơm - loài cá ăn các loại rong biển và sinh vật phù du đặc biệt của địa phương. Những con cá cơm giàu protein này sau đó được ướp muối, lên men và ủ trong những thùng gỗ khổng lồ. Năm 2021, mắm được Bộ VH-TT-DL Việt Nam công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nhưng loại mắm thương hiệu này không phải là món quà duy nhất từ biển mà Phú Quốc có được. Những viên ngọc trai đã mang đến cho hòn đảo biệt danh Đảo Ngọc. Ngoài ra, mực là một trong những món ngon của hòn đảo. Tham gia một chuyến câu mực nhỏ rải rác trên bãi biển vào lúc hoàng hôn là trải nghiệm không thể bỏ qua…

Phú Quốc đang chuẩn bị cho sự bùng nổ du lịch, nhưng không có gì đánh bại được sự quyến rũ của thiên nhiên. Vườn quốc gia Phú Quốc ở phía đông bắc đảo bao gồm hơn 27.000 ha rừng và 20.000 ha vùng biển xung quanh. Nơi đây có những bãi biển cát trắng, núi non, những chuyến đi xuyên rừng, thác nước, loài culi chậm chạp quý hiếm, khỉ và các loài động vật hoang dã khác dành cho những người yêu thích thiên nhiên.