Bảo vệ KTX Đại học Quốc gia TP.HCM văng tục, hành hung sinh viên

" Em đang dắt xe mà bất ngờ đánh em từ phía sau..."



Sinh viên liên quan trong vụ việc là em X. (xin giấu tên), bị nam bảo vệ tên K. chửi bới, hành hung tại hầm giữ xe tòa nhà BA1, thuộc Khu B, KTX Đại học Quốc gia TP.HCM (TP.Dĩ An, Bình Dương). Qua xác minh của Thanh Niên, ông K. là trưởng ca bảo vệ đêm, nhân viên Phòng An ninh, Khu B, KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

Khu B KTX Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi xảy ra vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Theo nội dung trình báo mà em X. gửi đến Trung tâm Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM, khoảng 18 giờ 30 ngày 25.9, em X. chạy xe máy từ trường về KTX. Khi đến cổng Khu B của KTX nêu trên, nam sinh viên này quẹt thẻ (loại thẻ từ, khai báo qua cổng) vào máy soát thẻ nhiều lần nhưng máy không tiếp nhận tín hiệu. Lúc này, ông K. bước ra lớn tiếng "Mày nhích lên làm gì ?" rồi mở thanh chắn cho em X. chạy xe vào. Lúc chạy vào, em X. ngoảnh lại đáp: "Hét cái gì?" rồi chạy thẳng vào hầm giữ xe tòa nhà BA1.

Trong lúc nam sinh viên đang dắt xe vào bãi thì ông K. đuổi theo, từ đằng sau lao tới đấm tới tấp vào ngực, đầu, gáy, lưng em X. và buông lời văng tục, xúc phạm gia đình sinh viên này. Quá hoảng sợ, em X. đã van xin ông K. dừng tay.

Tại hiện trường, xe máy của nam sinh viên bị hư hỏng.

Vụ việc cũng được một số sinh viên khác chứng kiến và ghi âm, chụp ảnh. Sau vụ việc, em X. đến văn phòng tòa nhà BA1 và tòa nhà BC (KTX Đại học Quốc gia TP.HCM) gửi đơn trình báo.

Hiện trường sau vụ hành hung, xe nạn nhân bị hư hỏng, có sinh viên chứng kiến (ảnh bên trên) và đơn sinh viên X. gửi đến Trung tâm Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM THANH NIÊN

Phản ánh với Thanh Niên, em X. cho biết: "Lúc đó em hoảng lắm. Trong môi trường này, em không ngờ lại bị bảo vệ KTX tấn công như vậy. Em đang dắt xe mà bất ngờ đánh em từ phía sau...".

Trình báo vụ việc lên công an

13 giờ hôm nay (26.9), đại diện Ban Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM (BQL KTX) gồm Phó giám đốc Trung tâm Quản lý KTX (phụ trách phòng, mảng an ninh) cùng Trưởng ban Quản lý tòa nhà BC đã có buổi làm việc với ông K. và sinh viên X.

Tại buổi làm việc, ông K. xác nhận nội dung đơn trình báo là đúng và thừa nhận hành vi chửi mắng, đánh sinh viên của mình là sai.

Theo ông K., thời điểm em X. đi xe qua cổng, bánh xe của X. vượt qua vạch G, nam sinh viên quẹt thẻ nhiều lần nhưng không có tín hiệu. Ông K. yêu cầu em X. lùi xe lại rồi mở thanh chắn cho nam sinh viên chạy xe vào. Tuy nhiên, khi em X. có nói lại "Hét cái gì? " rồi bỏ đi nên ông K. tức giận, đuổi theo vào đến hầm giữ xe, chửi mắng và đánh em X.

Đại diện BQL KTX xác định ông K. đánh sinh viên là hành vi hoàn toàn sai. Cũng theo người này, bất luận trường hợp nào, dù sinh viên có sai thì nhân viên, bảo vệ của KTX cũng không được chửi, đánh sinh viên.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng An ninh Khu B KTX gửi lời xin lỗi sinh viên X. và nói thêm: "Ông K. sai tới đâu, chúng tôi xử lý tới đó. Chúng tôi không chấp nhận nhân viên nào của KTX hành xử với sinh viên như vậy".

15 giờ ngày 26.9, em X. cho biết đã làm đơn trình báo vụ mình bị hành hung lên Công an P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, Bình Dương). Chiều cùng ngày, đại diện Công an P.Đông Hòa xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của nam sinh viên tên X. và sẽ cho người đến xác minh, xử lý vụ việc.