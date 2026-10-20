Bảo vệ sức khỏe cho lực lượng lao động di cư nhìn từ thực tế nhà máy

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Kao Việt Nam khởi xướng sáng kiến nhằm góp phần cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ tại các khu công nghiệp.

Thách thức trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của lao động theo ca kíp

Việt Nam hiện ghi nhận tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động lên tới 70%, vượt xa mức bình quân toàn cầu 47%, trong đó có khoảng 2,2 triệu phụ nữ di cư trong nước. Là nhân tố cốt lõi tạo ra của cải xã hội, họ lại gặp nhiều rào cản để chăm lo cho chính mình.

Theo nghiên cứu năm 2023 được Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) dẫn lại, chỉ khoảng 35% lao động nữ xa quê từng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục kể từ khi vào làm tại khu công nghiệp. Rào cản được nhắc đến nhiều nhất là sự lệch pha về thời gian: hơn 25% người lao động cho biết giờ mở cửa của phòng khám địa phương không phù hợp với lịch làm việc hoặc những đợt tăng ca.

Áp lực ấy càng lớn khi người phụ nữ còn gánh phần lớn việc nhà. Mỗi ngày, họ dành trung bình 2,3 giờ cho công việc chăm sóc không lương, gần gấp đôi nam giới; khoảng 3/4 số bà mẹ được khảo sát không tìm được dịch vụ trông trẻ chất lượng với chi phí hợp lý. Cộng thêm chi phí đi lại và nỗi e ngại về quyền riêng tư, nhu cầu thăm khám phụ khoa hay phòng bệnh cơ bản cứ thế bị đẩy lùi.

Những con số này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở chỗ có hay không có dịch vụ y tế, mà ở việc người lao động có thực sự chạm tới được dịch vụ hay không.

Đưa chăm sóc sức khỏe đến gần nơi làm việc

Đó cũng là thông điệp được ông Shintaro Yasue, Tổng giám đốc Kao Việt Nam, nhấn mạnh tại lễ công bố chương trình "Tăng cường chăm sóc y tế" (Care within Reach) ngày 7.10 tại TP.HCM: "Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề không chỉ ở việc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản có sẵn hay không, mà còn ở khả năng tiếp cận các dịch vụ này của những người thực sự cần được hỗ trợ".

Ông Shintaro Yasue, Tổng giám đốc Kao Việt Nam phát biểu

Chương trình do Kao Việt Nam khởi xướng, IOM triển khai cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), với lộ trình ba năm. Thay vì chờ người lao động tự tìm đến cơ sở y tế ngoài giờ, chương trình đưa thông tin và hỗ trợ sức khỏe đến gần nơi họ làm việc, thông qua các kênh thông tin y tế đáng tin cậy, tư vấn bảo mật và kết nối với cơ sở y tế phù hợp.

Song song, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp rà soát quy định nội bộ, xây dựng chính sách thân thiện hơn với người có trách nhiệm gia đình, để người lao động có thêm thời gian chăm lo cho bản thân. Kao Việt Nam sẽ kết nối các nhà máy trong chuỗi cung ứng và mạng lưới kinh doanh cùng tham gia, phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp và cơ quan y tế địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai phát biểu

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai, cho biết: "Việc quan tâm đến sức khỏe, phúc lợi, kiến thức, điều kiện làm việc và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ của phụ nữ không chỉ đem lại lợi ích cho từng người lao động, mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, môi trường làm việc nhân văn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp".

Ba mươi năm và bước chuyển sang cách làm có hệ thống

Sáng kiến này ra đời đúng dịp Kao tròn 30 năm có mặt tại Việt Nam. Năm 1996, Kao bắt đầu hoạt động và là doanh nghiệp đầu tiên đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Amata (Đồng Nai). Ba thập kỷ qua, các thương hiệu như Laurier, Bioré, Merries, Curél hay KATE đã dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của nhiều gia đình Việt.

Theo ông Yasue, dấu mốc này được vun đắp bởi sự tin tưởng và ủng hộ của người dân Việt Nam. Bước sang chặng đường tiếp theo, Kao theo đuổi định hướng hai mảng kinh doanh cùng chung một mục tiêu: mảng hàng tiêu dùng hỗ trợ phụ nữ thông qua sức khỏe và sắc đẹp, mảng hóa chất đồng hành cùng các ngành then chốt như nông nghiệp, bán dẫn và hạ tầng.

Sự quan tâm dành cho phụ nữ vốn đã hiện diện qua nhiều hoạt động của Kao, như chương trình LOJIEM giáo dục sức khỏe kinh nguyệt và chăm sóc da cho nữ sinh, hay "Hành trình xanh - Nụ cười hồng" gắn với nhãn hàng Laurier, đưa dịch vụ y tế đến cộng đồng còn khó khăn. Tại Nhật Bản, sáng kiến đặt sẵn băng vệ sinh trong nhà vệ sinh công sở của Laurier đã được hơn 700 doanh nghiệp áp dụng.

Điều khác biệt ở chặng đường mới là chuyển từ những sáng kiến riêng lẻ sang một cách tiếp cận có hệ thống và "Tăng cường chăm sóc y tế" là bước đi cụ thể đầu tiên theo hướng đó.

Ba mươi năm trước, hành trình của Kao tại Việt Nam bắt đầu từ một khu công nghiệp. Bước sang thập kỷ thứ tư, doanh nghiệp trở lại chính những khu công nghiệp ấy, lần này để đồng hành cùng những người phụ nữ đang ngày ngày góp sức cho sự phát triển của đất nước.