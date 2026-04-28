Bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng: Từ bản lĩnh chính trị đến 'lá chắn' công nghệ trong kỷ nguyên số

Kỷ nguyên số và “pháo đài” tư tưởng mới - cuộc chiến không tiếng súng

Trong dòng chảy cuồn cuộn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không gian mạng không còn đơn thuần là công cụ truyền tải thông tin, mà biến chuyển thành một “thế giới thực thứ hai” - nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt và phức tạp nhất hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Các thế lực thù địch hiểu rằng, muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết phải đánh đổ hệ tư tưởng, mà trọng tâm là bôi nhọ, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khác với những bài báo xuyên tạc thô sơ trước đây, các thế lực thù địch ngày nay đã nâng cấp thủ đoạn lên tầm mức công nghệ cao. Chúng tận dụng triệt để thuật toán của các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube hay TikTok để tạo ra các “bong bóng thông tin”. Bằng cách sử dụng Deepfake - công nghệ trí tuệ nhân tạo giả lập hình ảnh và giọng nói - chúng có thể tạo ra những video sai lệch về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc chiến tư tưởng hiện đại đã dời đô về lòng bàn tay của mỗi người dân. Những chiếc điện thoại thông minh không chỉ là cổng kết nối thông tin mà còn trở thành “mầm mống” cho những pháo đài tư tưởng sai lệch ẩn mình. Với sự hỗ trợ của thuật toán, các thông tin độc hại không đợi ta tìm đến, mà chủ động bủa vây, tác động hằng ngày, hằng giờ, tạo ra những “vết rạn” nhận thức nhỏ nhặt nhưng bền bỉ, mưu đồ làm lung lay bản lĩnh chính trị của mỗi cá nhân từ bên trong.



Tại địa bàn chiến lược Lâm Đồng, cuộc chiến này còn mang những sắc thái đặc thù. Các đối tượng xấu không chỉ tấn công vào hệ tư tưởng nói chung mà còn triệt để lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo và quản lý đất đai tại Tây nguyên. Chúng thêu dệt những câu chuyện xuyên tạc về sự quan tâm của Bác Hồ dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, hòng kích động tư tưởng ly khai và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Bản lĩnh từ sự thật lịch sử - vũ khí sắc bén trước mọi luận điệu xuyên tạc

Trong bối cảnh không gian mạng đầy rẫy những luồng thông tin độc hại, vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng không gì khác ngoài sự thật khách quan. Để bôi nhọ giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh, các đối tượng cơ hội chính trị thường tập trung vào hai mũi nhọn xuyên tạc nguy hiểm: Thứ nhất, chúng rắp tâm phủ nhận tính khoa học và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận điệu phổ biến là cho rằng đây chỉ là sự "sao chép máy móc" chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, thực tế lịch sử đã vả lại những luận điệu ấy một cách đanh thép. Chính sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên trên hết và trước hết, đã giúp Đảng ta quy tụ được sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân - điều mà các lý thuyết giáo điều không bao giờ làm được. Đó không phải là sự sao chép, mà là sự vận dụng thiên tài, biến lý luận thành sức mạnh vật chất để xoay chuyển vận mệnh dân tộc.

Thứ hai, chúng tìm cách hạ thấp giá trị của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Người. Những luận điệu “ăn may” hay “khoảng trống quyền lực” thực chất là sự xuyên tạc thô thiển nhằm phủ nhận quá trình chuẩn bị bền bỉ suốt 15 năm của toàn Đảng, toàn dân dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một cuộc cách mạng chỉ có thể thành công khi có sự hội tụ của “thiên thời, địa lợi” và đặc biệt là "nhân hòa". Sự thật về một dân tộc từ thân phận nô lệ đã tự đứng lên rũ bùn đứng dậy sáng lòa là minh chứng không thể chối cãi.

Sức mạnh của tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở những trang văn kiện, mà hiện hữu trong sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Việc UNESCO vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất” không phải là một danh hiệu hình thức, mà là sự xác nhận tầm vóc vĩ đại mang tính toàn cầu. Những minh chứng sống động này chính là "bản tàng thư" vô giá, đập tan mọi sự thêu dệt rẻ tiền, mọi mưu đồ “xét lại lịch sử” của các thế lực thù địch trên không gian mạng.



Xây dựng “lá chắn” công nghệ và “thế trận lòng dân” - sức mạnh tổng hợp trên trận địa mới. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của bất kỳ cơ quan chuyên trách nào, mà đã trở thành một cuộc vận động tổng lực. Để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh hiệu quả, chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ: từ tuyên truyền một chiều sang tương tác đa chiều, từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng nên một “pháo đài” chính nghĩa trên không gian mạng.

Chiến lược “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” - khi công nghệ “phục vụ” lý tưởng

Chúng ta không thể dùng những bài viết lý luận dài dằng dặc, khô khan để đối chọi với những đoạn video ngắn đầy màu sắc và xảo quyệt của các thế lực thù địch. Chiến lược “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trong kỷ nguyên số chính là việc “chuyển ngữ” các giá trị tư tưởng cao đẹp sang ngôn ngữ của thời đại số. Việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ dừng lại ở khâu quản trị mà còn là công cụ sáng tạo nội dung đột phá. Đó là việc sử dụng AI để sản xuất các Podcast truyền cảm hứng về đạo đức Hồ Chí Minh, các Infographic tóm tắt tư tưởng của Người một cách khoa học, hay những video ngắn (TikTok, Reels) sử dụng đồ họa hiện đại tái hiện các sự kiện lịch sử. Khi những câu chuyện chân thực, cảm động về Bác được lan tỏa bằng hình thức sinh động, chúng sẽ trở thành "vaccine tinh thần", giúp cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ - tự hình thành bộ lọc nhận thức trước những luồng thông tin rác rưởi.



Mỗi đảng viên là một “chiến sĩ” mạng - “Lá chắn” từ bản lĩnh chính trị

Lực lượng cán bộ, đảng viên tại cơ sở - đặc biệt là những tổ chức gần dân như Hội Liên hiệp Phụ nữ - chính là những “mắt xích” quan trọng nhất trong thế trận lòng dân trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, bản lĩnh chính trị phải đi đôi với kỹ năng số. Mỗi đảng viên cần được “vũ trang” kỹ năng nhận diện các thủ đoạn "ngụy trang" tinh vi của tin giả (như Deepfake hay tin giả lồng ghép tin thật). Họ không chỉ là người tiếp nhận mà phải trở thành một “màng lọc” tinh nhuệ, có trách nhiệm định hướng dư luận trong mạng lưới quan hệ của mình. Khi mỗi cá nhân tại cơ sở đều có sức đề kháng cao, không bị cuốn theo các hiệu ứng “đám đông” ảo, chúng ta sẽ thiết lập được một hệ sinh thái thông tin sạch, đẩy lùi mọi âm mưu chia rẽ từ bên trong. Phát huy “nội lực” trí thức và công nghệ địa phương Tại một địa bàn trọng điểm và giàu bản sắc như Lâm Đồng, việc xây dựng mạng lưới chuyên gia và trí thức địa phương là yếu tố mang tính sống còn.

Những lập luận phản bác không thể chỉ là lý lẽ chung chung, mà phải gắn liền với thực tiễn phát triển của quê hương. Sự thay đổi trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây nguyên dưới ánh sáng tư tưởng của Người chính là bằng chứng đanh thép nhất để bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc. Bên cạnh đó, việc thiết lập các công cụ kỹ thuật để chủ động ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc ngay từ môi trường internet địa phương là bước đi chiến lược. Sự kết hợp giữa “lập luận sắc bén” của giới trí thức và “lá chắn kỹ thuật” của các cơ quan chức năng sẽ tạo thành một gọng kìm vững chắc. Chúng ta không chỉ bị động đi sau gỡ rối, mà phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, biến nơi đây thành môi trường giáo dục chính trị tư tưởng lành mạnh và hiện đại.



Niềm tin sắt đá và khát vọng vươn mình

Cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng không phải là một chiến dịch nhất thời, mà là một cuộc hành trình bền bỉ, cam go, đòi hỏi sự hội tụ của cả trí tuệ, bản lĩnh và công nghệ. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi Việt Nam đang đứng trước những thời cơ lịch sử để bứt phá, việc giữ vững “ngọn đuốc” tư tưởng của Người càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh không phải bằng những khẩu hiệu khô khan, mà bằng chính sự thật lịch sử chói lọi và những thành tựu đổi mới hiện hữu trên khắp dải đất hình chữ S. Từ những buôn làng vùng sâu vùng xa của Lâm Đồng đến những đô thị thông minh đang chuyển mình mạnh mẽ, ánh sáng tư tưởng của Người vẫn đang hằng ngày, hằng giờ soi đường cho chúng ta đi.

Đứng trước những đợt “sóng dữ” của thông tin xuyên tạc, chúng ta có quyền tự tin vào sức mạnh chính nghĩa. Với một “thế trận lòng dân” vững chắc được xây dựng từ ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, kết hợp cùng những "lá chắn" công nghệ hiện đại, mọi âm mưu bôi nhọ, xuyên tạc sẽ đều trở nên vô nghĩa trước chân lý. Bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh chính là bảo vệ “phần hồn” của dân tộc, bảo vệ niềm tin vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, để cùng nhau đưa con tàu Việt Nam vững vàng tiến ra biển lớn, khẳng định vị thế và tầm vóc của một quốc gia tự lực, tự cường và văn minh.





