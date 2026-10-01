BAOVIET Bank được vinh danh ‘Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2026’

Đây là lần thứ 3 ngân hàng đạt danh hiệu này, ghi nhận những nỗ lực đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các giải pháp thanh toán phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Lê Hoàng Phương Thúy - Phó giám đốc Khối Văn phòng và Quản trị hoạt động đại diện BAOVIET Bank - nhận giải

Thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thanh toán và tiếp cận tín dụng của khách hàng trên nền tảng thanh toán nội địa. Sản phẩm được triển khai từ năm 2018. Đến tháng 1.2021, BAOVIET Bank là một trong 7 ngân hàng tiên phong phối hợp với Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) chính thức ra mắt thẻ tín dụng nội địa sau giai đoạn thí điểm.

Sản phẩm liên tục được BAOVIET Bank cải tiến theo hướng gia tăng tính thuận tiện, an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Thẻ được tích hợp công nghệ chip EMV, thanh toán không tiếp xúc, xác thực bảo mật và số hóa thông tin thẻ (Tokenization), góp phần tăng tính an toàn và thuận tiện trong giao dịch. Quy trình phát hành được số hóa, giúp khách hàng đăng ký trực tuyến và có thể sử dụng thẻ ngay trên ứng dụng Mobile Banking cho các giao dịch thanh toán trực tuyến, QR mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.

Đặc biệt, việc kết nối Thẻ tín dụng nội địa với hệ sinh thái số của BAOVIET Bank trên ứng dụng BAOVIET Smart mang lại sự tiện lợi cho khách hàng khi phát sinh các nhu cầu thanh toán hằng ngày như hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình, nạp tiền điện thoại, đặt vé tàu xe, vé máy bay, khách sạn…

Với cơ chế "chi tiêu trước, thanh toán sau", Thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank hiện có thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày, hạn mức tín dụng lên tới 4 tỉ đồng, không yêu cầu tài sản bảo đảm khi mở thẻ, hỗ trợ thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ trong nước và qua internet. Khách hàng cũng có thể quản lý thẻ trên ứng dụng Mobile Banking.

Sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank

Theo Ban Tổ chức, VOBA 2026 là năm thứ 15 của Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ và Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu. Chương trình do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ thực hiện. Hội đồng bình chọn gồm đại diện cơ quan quản lý, bộ, ngành, hiệp hội và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ.

Năm nay, chương trình thực hiện khảo sát khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức tín dụng. Theo Ban Tổ chức, chương trình ghi nhận 41.044 kết quả khảo sát và 39 hồ sơ tham gia. Trên cơ sở kết quả khảo sát và hồ sơ, Hội đồng bình chọn đánh giá, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ theo từng hạng mục giải thưởng.

Đối với Thẻ tín dụng nội địa, hồ sơ của BAOVIET Bank tập trung vào tính sáng tạo, đổi mới và khả năng thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm được định hướng tiếp tục mở rộng nhóm khách hàng, kết nối với các lĩnh vực trong hệ sinh thái như bảo hiểm, y tế, giáo dục, giao thông và phát triển thêm các tính năng tài chính cá nhân.

"Giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của BAOVIET Bank trong quá trình đổi mới sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với Thẻ tín dụng nội địa, chúng tôi hướng tới việc không chỉ cung cấp một phương tiện thanh toán thuận tiện, mà còn xây dựng một giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu chi tiêu và quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam. Trong thời gian tới, BAOVIET Bank sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, hoàn thiện sản phẩm và khai thác hiệu quả hệ sinh thái Bảo Việt để mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng", đại diện BAOVIET Bank chia sẻ.

Danh hiệu ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2026 dành cho Thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank tiếp tục là động lực để ngân hàng kiên định với định hướng đổi mới, lấy nhu cầu khách hàng làm trọng tâm và không ngừng hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ trên hành trình xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, thuận tiện và phù hợp với người Việt.