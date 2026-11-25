Ngày 25.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin vừa triệt phá đường dây vận chuyển đạn tạo áp trái phép, bắt giữ 11 đối tượng ở 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ.

Đối tượng Lê Thanh Tùng cùng hơn 30.000 viên đạn tạo áp bị bắt giữ ẢNH: TRUNG DŨNG

Sau quá trình theo dõi, xác minh làm rõ hoạt động của đường dây, lúc 14 giờ 56 ngày 10.11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tổ dân phố 28 Lào Cai, P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Thị Kim Dung (39 tuổi, P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), phát hiện trên người đối tượng cất giấu 5 gói ni lông chứa 4.919 viên kim loại hình trụ màu vàng đồng dạng đạn.

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ và Lào Cai, lực lượng đánh án lần lượt bắt giữ 10 đối tượng, gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn.

Theo kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ 31.251 viên đạn thu giữ được là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gram vật liệu nổ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng biên phòng xác định kẻ cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng (30 tuổi, ở P.Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Tùng liên hệ với người anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (43 tuổi, P.Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để thuê vận chuyển.

Đạn tạo áp có chứa vật liệu nổ, là mặt hàng được quản lý nghiêm ngặt ẢNH: TRUNG DŨNG

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Tùng sinh sống tại Lào Cai, thường vận chuyển hàng qua cửa khẩu và móc nối với nhóm của Trương Thị Thu Trang tổ chức đưa đạn tạo áp nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi qua cửa khẩu, các đối tượng mang đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (34 tuổi, ở P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để cất giấu.

Tại đây, Trang và Hà đóng cửa, chuẩn bị sẵn thùng các tông để các đối tượng lần lượt tháo hàng cất giấu trên người bỏ vào, sau đó đóng gói chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Tiền công vận chuyển được Hà chi trả ở mức 200.000 đồng/kg.

Thuê phụ nữ giấu đạn tạo áp vào quần tất để qua cửa khẩu

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ hoạt động của đường dây được điều hành qua mạng xã hội bằng tiếng lóng, mật hiệu. Đáng chú ý, nhóm cầm đầu chủ yếu tuyển mộ nữ giới vận chuyển và chỉ đạo chuẩn bị sẵn quần tất, băng dính để giấu đạn trên cơ thể nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập, ngày 22.11, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12 về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 10.11 tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02:2008/BCT, đạn tạo áp (còn gọi là đạn hạt nổ) là loại đạn chuyên dụng chứa thuốc nổ nhưng không có đầu đạn sát thương thông thường.

Đây là đạn được sử dụng để tạo áp lực kích hoạt trong các thiết bị xây dựng, cơ khí như súng bắn đinh bê tông hoặc một số thiết bị công nghiệp. Đạn tạo áp được sử dụng cho mục đích dân dụng, bên trong mỗi viên đạn đều chứa vật liệu nổ nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và có thể bị tháo lấy thuốc nổ hoặc chế tạo thành vũ khí tự chế nguy hiểm.

Đạn tạo áp là mặt hàng thuộc danh mục vật liệu nổ chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước; mọi hành vi mua bán, vận chuyển trái phép đều bị xử lý hình sự.