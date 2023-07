Bắt 2 nghi can làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng

Ngày 18.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn (34 tuổi, ngụ P.Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (35 tuổi, ngụ xã Quang Vĩnh, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Chứng minh nhân dân bị làm giả CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An về việc bị một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Sau một thời gian điều tra, công an đã bắt giữ 2 nghi can nói trên. Khám xét nơi ở của 2 nghi can này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều CMND giả, các thẻ ngân hàng, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5 đến khi bị bắt, Tuấn và Huy đã làm nhiều giấy CMND giả rồi mang đến các chi nhánh ngân hàng lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Sau khi lập được tài khoản mạo danh, Tuấn và Huy bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng.

Sau khi mua tài khoản mạo danh từ Tuấn và Huy, nhóm người lập tài khoản "H.N" đã sử dụng để hack vào tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt của ngân hàng gần 2 tỉ đồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra.