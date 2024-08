Bắt 2 nghi can lừa 'chạy án', chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng

Ngày 27.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Lưu Xuân Tâm (45 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và Trần Hải (54 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức"chạy án".

Nghi phạm Trần Hải tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP



Theo cơ quan công an, Tâm và Hải đều đã mang tiền án về nhiều tội danh. Sau khi ra tù, 2 nghi phạm này đã bàn bạc, cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo. Tâm và Hải tiếp cận người thân những bị can, bị cáo trong các vụ án có nhu cầu xin giảm án, rồi cam kết sẽ "chạy giảm án" cho các bị can, bị cáo.

Để người nhà các bị can, bị cáo tin tưởng, Lưu Xuân Tâm giới thiệu Tâm có mối quan hệ thân thiết với một người tên là Trần Hải làm việc tại cơ quan tố tụng, có thể xin tại ngoại và giảm án cho các bị can.

Sau đó, Trần Hải đóng vai là người của các cơ quan tố tụng (Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân) và yêu cầu các "con mồi" chuyển tiền cho Hải để người thân được giảm án. Tin tưởng cán bộ rởm Trần Hải Hải, nhiều người đã chuyển tiền cho nghi can này để "chạy án" và bị Hải chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Tâm và Hải đã lừa đảo 4 bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra và thông báo ai là bị hại của các nghi phạm Tâm và Hải, liên hệ với đơn vị này để được giải quyết.