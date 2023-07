Bắt 2 nghi phạm bán 2 trẻ em sang Trung Quốc

Ngày 7.7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) triệt phá vụ mua bán người, giải cứu 2 trẻ em. Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện một nhóm người có hành vi dụ dỗ các em gái đi làm ăn tại các tỉnh, thành khác nhưng thực chất là đưa nạn nhân ra các tỉnh phía bắc rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Qua điều tra, theo dõi, công an đã bắt quả tang Ven Thị Hoài (20 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) khi nghi phạm này đang dẫn theo 2 bé gái V.T.K (14 tuổi) và M.T.N (15 tuổi, cùng ngụ xã Bảo Nam) đi xe khách ra các tỉnh phía bắc, để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc.

Cùng thời điểm, công an đã bắt giữ Cụt Thị Ngọc (ngụ tỉnh Tuyên Quang), một đồng phạm cùng trong đường dây mua bán trẻ em với Ven Thị Hoài.

Cơ quan công an xác định, Hoài có quen biết Ngọc khi đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Giang. Về quê, Hoài thấy gia đình của K. và N. đều có hoàn cảnh khó khăn nên đã dụ dỗ, lừa đưa đi làm nhân viên tại các quán ăn ở Bắc Giang.

Theo kế hoạch đã bàn sẵn của Hoài và Ngọc, sau khi đưa 2 nạn nhân ra các tỉnh phía bắc, Hoài sẽ bàn giao cho Ngọc để Ngọc đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Sau khi được phát hiện, giải cứu, 2 em đã được công an bàn giao cho gia đình.