Bắt 2 nghi phạm vận chuyển hơn nửa tấn pháo hoa từ Quảng Trị ra Quảng Bình

Chiều 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ và tịch thu 550 kg pháo hoa nổ trái phép do 2 nghi phạm vận chuyển từ H.Hướng Hóa (Quảng Trị) ra khu vực Quảng Bình, Nghệ An tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 6.6, Nguyễn Văn Hoành (27 tuổi, xã Tân Long, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng Nguyễn Quốc Thịnh (40 tuổi, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô từ H.Hướng Hóa đi Quảng Bình. Đến khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận bản Cổ Kiềng (xã Kim Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), 2 nghi phạm dừng xe để trả hàng.





Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, lực lượng công an phối hợp với hải quan của tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra. Lúc này, Hoàng đang bốc hàng từ trên xe, Thịnh ngồi ở ghế phụ. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 550 kg pháo hoa nổ trái phép.

Qua xét hỏi, 2 nghi phạm thừa nhận đang vận chuyển pháo hoa nổ trái phép từ H.Hướng Hóa ra các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và tiến hành xử phạt 2 nghi phạm vận chuyển pháo hoa trái phép.