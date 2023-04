Bắt 2 người mang 10 bánh ma túy đi bán 1,3 tỉ đồng

Sáng 4.4, UBND tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án ma túy mang bí số 0323.V, bắt giữ 2 nghi phạm và thu 10 bánh ma túy.



Nghi phạm Hàng A Vự (trái) và Mùa Nủ Súa VĂN THIỆP

Theo Công an tỉnh Lai Châu, sau khi thành lập chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an H.Than Uyên (Lai Châu) tổ chức ra quân đấu tranh, triệt phá.

Khoảng 20 giờ 25 ngày 3.4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Mùa Nủ Súa (49 tuổi, trú xã Mường Giôn, H.Quỳnh Nhai, Sơn La) và Hàng A Vự (50 tuổi, trú xã Chiền San, H.Mường La, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại km27 QL279D, đoạn thuộc địa phận bản Đốc (xã Khoen On, H.Than Uyên).

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án VĂN THIỆP

Tại hiện trường, Công an tỉnh Lai Châu thu giữ 9 bánh heroin, 1 bánh hồng phiến, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vự và Súa khai nhận đã mua số ma túy kể trên với giá 1 tỉ đồng và mới trả trước 500 triệu đồng để mang đi bán tại các địa bàn giáp ranh với giá 1,3 tỉ đồng kiếm lời.

Hai nghi phạm khai nếu phi vụ trót lọt sẽ được hưởng lời 300 triệu đồng chia nhau.

Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo pháp luật.