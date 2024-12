Bắt 3 thanh niên tự làm ‘bùa yêu’, lừa bán cho hơn 1.000 người khắp cả nước

Chiều 5.12, Công an H.Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Truyền (20 tuổi), Nguyễn Phi Lương (21 tuổi) và Lê Văn Hưng (22 tuổi), cùng trú tại xã Nhật Tân (H.Kim Bảng), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 bị can cùng tang vật vụ án ẢNH: ÁNH TUYẾT

Theo cảnh sát, 3 bị can hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán "bùa yêu" trên mạng xã hội. Lê Văn Truyền được xác định là người cầm đầu.

Bước đầu, Công an H.Kim Bảng xác định nhóm của Truyền đã dùng các trang mạng xã hội Facebook "Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan", "Nguyễn Tâm Linh Thái Lan", "Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan", "Mợ Chảnh - Tâm Linh"… để quảng cáo, lan truyền thông tin "bùa yêu" có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc.

Những chai nước các bị can tự pha chế bị thu giữ ẢNH: ÁNH TUYẾT

Công an xác định từ tháng 8 đến khi bị phát hiện, đã có hơn 1.000 người khắp cả nước mua "bùa yêu" của nhóm Truyền với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/túi "bùa yêu".

Làm việc với công an, nhóm bị can khai nhận đã học cách làm "bùa yêu" trên mạng xã hội, tự pha chế nước với phẩm màu đỏ và hương liệu sau đó chiết xuất vào những lọ thủy tinh nhỏ, đồng thời in những lá bùa bên trên có ký tự chữ Trung Quốc. Sau đó, nhóm này đóng vào những túi vải nhỏ để quảng cáo, bán trên mạng xã hội.

Khám xét nơi ở của các bị can, Công an H.Kim Bảng thu giữ hàng nghìn túi "bùa yêu" được đóng gói sẵn kèm hướng dẫn sử dụng.

Công an H.Kim Bảng đang mở rộng điều tra vụ án.