Bắt 4 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Tối 14.2, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

4 bị can gồm: Tân Tú Hải (61 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội; cựu Tổng giám đốc), Đặng Quang Tuấn (51 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phan Việt Anh (46 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội; cựu Phó tổng giám đốc) và Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi, trú Q.Tây Hồ, cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty).

Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 4 bị can kể trên để phục vụ điều tra.





Trước đó, ngày 11.2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án căn cứ đơn tố cáo từ các cổ đông của công ty; hồ sơ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, chức vụ (Bộ Công an) và thông tin trên một số cơ quan báo chí.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ (H.Quế Võ, Bắc Ninh). Dự án được khởi công năm 2013 trên diện tích 58 ha với các sản phẩm đất nền, biệt thự, chung cư. Hiện mới có một số căn nhà được xây dựng tại đây.

Công ty Tây Hồ thành lập năm 1984, ban đầu là doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 2004, công ty này chuyển sang loại hình cổ phần có vốn nhà nước.