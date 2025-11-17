Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt 4 người trong vụ lan can đá ven sông Hồng gãy đổ sau bão

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
17/11/2025 19:09 GMT+7

Một giám đốc doanh nghiệp và 3 cán bộ, cựu cán bộ ở Lào Cai bị cơ quan công an khởi tố do liên quan đến vụ việc hệ thống lan can đá trên đường An Dương Vương ven sông Hồng bị gãy đổ sau bão Yagi.

Ngày 17.11, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Dự án cải tạo cảnh quan 2 bên bờ sông Hồng (thuộc địa phận 2 phường Cốc Lếu và Kim Tân, TP.Lào Cai trước sáp nhập).

Bắt 4 người trong vụ lan can đá ven sông Hồng gãy đổ sau bão- Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

ẢNH: TỐNG HUỆ

Trong đó, 3 đối tượng gồm: Phạm Khắc Phương (59 tuổi, trú P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai; nguyên Phó ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Lào Cai); Vũ Tuấn Anh (34 tuổi; trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai; là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San); Cao Kim Cương (45 tuổi; trú tại P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh) bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Nguyễn Thu Hà (32 tuổi; ở P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai; cán bộ UBND P.Cam Đường, tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hà; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hồ sơ điều tra ban đầu thể hiện, năm 2024, sau bão Yagi, hệ thống lan can đá trên đường An Dương Vương ven sông Hồng gãy đổ. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định hệ thống lan can đá này thuộc Dự án cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng, đã bị làm sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Cao Kim Cương về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với Nguyễn Thu Hà về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được tòa án cấp cao giảm 18 tháng tù trong vụ án liên quan đến khai thác 'chui' hàng triệu tấn quặng apatit.

Xem thêm bình luận