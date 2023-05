Bắt 4 sà lan chở hơn 6.700 tấn than lậu trên sông Hồng

Tối 30.5, đại diện C08 Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa bàn giao hồ sơ, phương tiện cùng tang vật vụ vận chuyển, mua bán hơn 6.700 tấn than lậu cho Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

C08 Bộ Công an phối hợp với công an địa phương phát hiện 4 sà lan chứa đầy than lậu MINH NHẬT

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11.5, tổ công tác của Phòng 10 (C08) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đẩy, đẩy theo 4 sà lan chứa đầy than trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Phú Cường (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Qua làm việc, tổ công tác xác định tàu đẩy mang biển số NB-6503 đẩy 2 sà lan mang biển NB-6407 và NB-6408 chứa tổng cộng 2.976 tấn than. Tàu này do Hà Văn Quyết (32 tuổi, trú xã Gia Lạc, H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng.

Tàu đẩy mang biển số NB-6506 đẩy 2 sà lan mang biển NB-6404 và NB-6405 chứa tổng cộng 3.748 tấn than. Tàu này do Phạm Thế Thắng (29 tuổi, trú xã Yên Lộc, H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng.

Qua giám định, 4 sà lan chứa hơn 6.700 tấn than không có hóa đơn, chứng từ MINH NHẬT

Thời điểm kiểm tra, 2 thuyền trưởng và các thuyền viên có mặt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than đang vận chuyển.

Tổ công tác đã đưa toàn bộ người trên 2 tàu đẩy về xác minh, đồng thời giám định xác định 4 sà lan kể trên chứa hơn 6.700 tấn hàng, là than thương phẩm.

Các thuyền trưởng và thuyền viên khai nhận toàn bộ số than này được một người tên Phạm Thành Long (trú xã Thái Sơn, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chỉ đạo lấy từ các tàu nhỏ tại vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) và chuyển về khu vực sông Hồng, đoạn thuộc địa phận TP.Hưng Yên để neo đậu và tìm khách mua thì bị phát hiện, bắt giữ.