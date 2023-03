Bắt 6 bị can Công ty xi măng Hoàng Thạch

Ngày 17.3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt 6 bị can về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, điều 222 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty xi măng Hoàng Thạch.

6 bị can gồm: Nguyễn Việt Nga (45 tuổi, trú tại Nghệ An, Trưởng ban Kế hoạch chiến lược Tổng công ty xi măng Việt Nam, cựu Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Công ty xi măng Hoàng Thạch), Đỗ Hoàng Linh (44 tuổi, trú tại H.Hưng Hà, Thái Bình, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty xi măng Hoàng Thạch), Trần Trọng Khánh (44 tuổi, trú tại TP.Phủ Lý, Hà Nam), Lê Quy Nhơn (43 tuổi, trú tại H.Hưng Hà, Thái Bình), Trần Ngọc Tân (40 tuổi, trú tại Quảng Ninh), đều là cán bộ Công ty xi măng Hoàng Thạch và Hoàng Ngọc Tâm (29 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa), nhân viên Công ty CP tư vấn thương mại và công nghệ AMIC.

Trước đó, vào tháng 11.2022, ông Lê Thành Long, thành viên HĐQT của Công ty xi măng Hoàng Thạch, bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt giam.



Quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty xi măng Hoàng Thạch, ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trên.

Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Vụ án xảy ra tại công ty xi măng nói trên đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.