Bắt 7 nghi can trộm hàng trăm con chó của người dân

Trước đó, người dân ở H.Quỳ Hợp và các huyện lân cận bức xúc vì nhiều chó nuôi bị câu trộm. Nhóm trộm chó này rất manh động, luôn mang theo nhiều hung khí như: bình xịt hơi cay, ná cao su, dao kiếm... để chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Xe máy các nghi can sử dụng để trộm chó CÔNG AN CUNG CẤP

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an bắt giữ 6 nghi can trộm cắp chó, thu giữ 14 con chó vừa bị bắt trộm, 3 xe máy gắn biển số giả, 1 bình xịt hơi cay, 2 cây kiếm, 3 súng bắn điện, 2 ná cao su và 9 cuộn băng dính màu đen cùng nhiều công cụ khác để trộm cắp chó.



Chó bị bắt trộm chưa kịp tiêu thụ CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan Công an xác định, cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm chó này là Hoàng Đức Thuận (57 tuổi, ngụ xã Tam Hợp, H.Quỳ Hợp) và Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, ngụ TT.Quỳ Hợp, H.Quỳ Hợp).

Nghi can Thuận và Lan là các chủ lò mổ chuyên thu mua chó trộm cắp trên địa bàn H.Quỳ Hợp và các huyện lân cận.

Để thực hiện các vụ trộm chó, 2 nghi can trên đã cấu kết với 4 nghi can khác ngụ cùng địa bàn. Khoảng 20 giờ hằng ngày, các nghi can này chia thành 2 cặp điều khiển xe máy gắn biển số giả, sử dụng súng bắn điện, bao bì xác rắn, băng keo, bình xịt hơi cay… để đi bắt trộm chó rồi mang về bán cho Hoàng Đức Thuận và Nguyễn Thị Lan.

Tại cơ quan công an, các nghi can này khai nhận từ đầu tháng 5 đến khi bị bắt, nhóm này đã trộm và tiêu thụ hàng trăm con chó trên địa bàn các huyện: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Tân Kỳ và TX.Thái Hòa…

Vụ trộm hàng trăm con chó đang được công an điều tra mở rộng.