Bất an hộp ngủ ở TP.HCM: Người dân cầu cứu bất thành

Tuy nhiên, giữa tháng 5.2024, PV Thanh Niên dễ dàng thuê được hộp ngủ tại chung cư này, nơi có 20 người sống trong 20 hộp ngủ của căn hộ hơn 90 m².

Thấp thỏm sợ hộp ngủ cháy

Trả lời Thanh Niên, bà T.T.T.H (thành viên Ban Quản trị (BQT) chung cư 24AB, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay ngày 27.1, bà gửi đơn cầu cứu đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) thuộc Công an TP.HCM, yêu cầu xử lý dứt điểm các căn hộ tại chung cư này đang cải tạo thành nhiều hộp ngủ cho thuê không đảm bảo an toàn PCCC, cứu nạn.

Sau gần 3 tháng không nhận được trả lời, ngày 20.4, bà H. tiếp tục có đơn gửi đến PC07, PC06. Đến ngày 25.5, bà H. cho biết vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời từ PC07, PC06 liên quan đến đơn cầu cứu ngày 27.1.

Tầng hầm chung cư 24AB có dấu hiệu xuống cấp, dây điện nối chằng chịt Trần Duy Khánh

Theo bà H. chung cư 24AB đưa vào hoạt động 20 năm, các trang thiết bị PCCC đã xuống cấp. Từ năm 2021, tại chung cư này xuất hiện tình trạng một số căn hộ rộng hơn 90 m² được cải tạo thành nhiều hộp ngủ (trung bình từ 18 - 20 hộp ngủ/căn), cho sinh viên thuê trọ. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao nên cư dân đã phản ánh Ban Quản lý, BQT chung cư 24AB... "Trong 5 căn hộ cải tạo thành hộp ngủ cho thuê thì có 1 căn của bà H.T.M là Trưởng BQT chung cư nên sự việc không được giải quyết, cư dân buộc gửi đơn cầu cứu lên UBND P.25 và UBND Q.Bình Thạnh", bà H. bức xúc.

Trong năm 2022, UBND Q.Bình Thạnh đã tổ chức họp, yêu cầu các căn hộ tại chung cư 24AB đang kinh doanh hộp ngủ phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng tình trạng các hộ kinh doanh hộp ngủ tại chung cư này vẫn tồn tại hoạt động. Ngày 17.10.2023, bà H. đại diện cư dân tiếp tục đệ đơn cầu cứu gửi UBND Q.Bình Thạnh, Công an Q.Bình Thạnh xử lý.

Trong đơn cầu cứu, cư dân cho rằng việc cải tạo căn hộ thành hộp ngủ là sai quy định, không được cấp phép. Căn hộ chỉ rộng hơn 90 m² mà có tới 18 - 20 người sống sẽ gây nên quá tải điện sinh hoạt, ảnh hưởng đến hệ thống điện của chung cư. Nhiều sinh viên sử dụng các thiết bị điện trong căn hộ cùng một lúc rất dễ dẫn đến cháy nổ. Lượng sinh viên sinh sống nhiều sẽ làm cầu thang thoát hiểm quá tải khi có sự cố cháy nổ xảy ra… Bên cạnh đó, việc kinh doanh hộp ngủ tại các chung cư gây mất an ninh trật tự, mất vệ sinh môi trường.

Bà D. dẫn PV đi xem hộp ngủ nằm trong chung cư 24AB Trần Duy Khánh

Chính vì điều này, người dân kiến nghị Công an Q.Bình Thạnh kiểm tra xử lý dứt điểm các căn hộ cải tạo thành hộp ngủ kinh doanh để đảm bảo an toàn PCCC. UBND Q.Bình Thạnh có biện pháp xử lý, ngăn chặn, buộc các căn hộ kinh doanh hộp ngủ phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu theo như Văn bản số 4442/UBND-QLĐT ngày 2.12.2022 của UBND Q.Bình Thạnh.

"Liên tiếp các vụ cháy lớn tại chung cư mini, nhà trọ cho thuê ở Hà Nội dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong khi đó, nguy cơ này vẫn luôn thường trực trong các cơ sở kinh doanh hộp ngủ tại Q.Bình Thạnh nói chung và chung cư 24AB nói riêng, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm", bà H. nói.

Có kiểm tra nhưng hộp ngủ vẫn hoạt động

Liên quan đơn thư cầu cứu của cư dân chung cư 24AB ngày 17.10.2023, UBND P.25 (Q.Bình Thạnh) cho biết ngày 1.11.2023, cơ quan này đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC (Công an Q.Bình Thạnh) kiểm tra căn hộ 5.4B (kinh doanh hộp ngủ) của bà H.T.M (Trưởng BQT chung cư 24AB). UBND P.25 yêu cầu bà M. ngưng kinh doanh dịch vụ hộp ngủ để đảm bảo an toàn PCCC, cứu nạn và cứu hộ. Công an P.25 không cho người dân vào ở khi chưa đảm bảo an toàn theo quy định. Trong quá trình khắc phục, nếu xảy ra cháy nổ thì bà M. phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Bên trong hộp ngủ tại chung cư 24AB Trần Duy Khánh

Sau khi nhận phản ánh của cư dân, ngày 1.11.2023, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư 24AB. Chung cư này có hai khối nhà (khối A có diện tích 444,46 m², khối B 666,38 m²),

1 tầng hầm và 10 tầng nổi, với 174 căn hộ. Công an Q.Bình Thạnh đã kiểm tra 3 căn hộ: 4.2A, 5.4B, 7.4B có ngăn phòng cho thuê dạng hộp ngủ. Công an Q.Bình Thạnh yêu cầu chủ các căn hộ này ngưng việc cho thuê hộp ngủ. Ngày 5.12.2023, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với UBND P.25 phúc tra tại 3 căn hộ cho thuê hộp ngủ trên. Qua đó, 3 chủ căn hộ này đã tự tháo gỡ các vách ngăn bằng gỗ ở hộp ngủ trả lại hiện trạng ban đầu. Ngày 8.12.2023, Công an Q.Bình Thạnh có công văn trả lời đơn kiến nghị của cư dân chung cư 24AB.

Từ những trả lời như trên, cho thấy sau khi nhận đơn kiến nghị của cư dân chung cư 24AB, UBND P.25, Công an Q.Bình Thạnh kiểm tra, xử lý thể hiện trách nhiệm trong công tác quản lý. Thế nhưng, ngày 18.5 vừa qua, PV Thanh Niên rất dễ dàng tham quan, và thuê được hộp ngủ nằm trong căn hộ 5.4B của bà H.T.M để ở cùng 19 nữ sinh viên tại đây. Bên cạnh đó, PV còn được dẫn đi xem để thuê hộp ngủ tại căn hộ 11.4B, 5.2B nằm trong chung cư 24AB. Chính vì điều này, tháng 1 và 4.2024, cư dân chung cư 24AB tiếp tục có đơn gửi Bộ Xây dựng, Công an TP.HCM cầu cứu, kiến nghị về những vấn đề bất cập, nguy hiểm đang diễn ra tại đây.

Lối đi chật hẹp trong căn hộ cho thuê dịch vụ hộp ngủ Du Yên

Liên quan thực tế vừa nêu, bà T.T.T.H (thành viên BQT chung cư 24AB) cho biết sau khi người dân kiến nghị thì các cơ quan chức năng có vào cuộc kiểm tra, yêu cầu ngưng kinh doanh hộp ngủ, tháo bỏ hộp ngủ trả lại hiện trạng ban đầu của căn hộ. Thế nhưng, sau khi đoàn kiểm tra rời đi, thì các căn hộ kinh doanh hộp ngủ lại hoạt động bình thường.

"Cơ quan chức năng trả lời đã kiểm tra xử lý, chủ căn hộ thì không thực hiện vẫn tiếp tục hoạt động. Đây là hành vi bất chấp pháp luật, bất chấp tính mạng hàng trăm cư dân sinh sống tại chung cư. Cảnh sát khu vực, cán bộ phụ trách PCCC địa bàn có biết không?", bà H. nói.

Bếp sinh hoạt chung tại căn hộ cho thuê hộp ngủ Trần Duy Khánh - Du Yên

Dây điện mắc chằng chịt trong căn hộ kinh doanh dịch vụ hộp ngủ Trần Duy Khánh - Du Yên

Hệ thống PCCC tại chung cư 24AB chưa đảm bảo an toàn Trước nguy cơ hệ thống PCCC tại chung cư 24AB xuống cấp, tiềm ẩn cháy nổ từ các căn hộ kinh doanh hộp ngủ, cư dân đã gửi đơn kiến nghị lên Công an Q.Bình Thạnh ngày 17.10.2023. Ngày 25.10.2023, Đội Cảnh sát PCCC (Công an Q.Bình Thạnh) kiểm tra thực tế hệ thống PCCC tại đây. Qua kiểm tra, chung cư có lập hồ sơ công tác quản lý PCCC theo quy định. Có mua bảo hiểm PCCC bắt buộc, có kiểm tra định kỳ hằng tháng. Kiểm tra thực tế, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện một số hệ thống PCCC tại chung cư chưa được đảm bảo như: trung tâm báo cháy, nút nhấn khẩn cấp, chuông báo cháy tại thời điểm kiểm tra hệ thống này tại lô B không hoạt động. Kiểm tra hệ thống họng nước tại tầng 10 block A thì áp lực nước đảm bảo nhưng vòi nước bị bể. Một số đoạn ống của hệ thống chữa cháy vách tường tại block B bị mục. Công an Q.Bình Thạnh kiến nghị BQT chung cư 24AB nhanh chóng kiểm tra, thay thế các vòi chữa cháy bị hư hỏng đảm bảo hoạt động tốt. Tiến hành sửa chữa hệ thống báo cháy tự động, lắp đèn chỉ dẫn thoát nạn tại khu vực cầu thang bộ.

(còn tiếp)