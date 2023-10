Bất an từ nhà cao tầng: Nhiều chung cư cũ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Tình trạng trên tồn tại nhiều năm qua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ dẫn đến thiệt hại lớn về người, tài sản.



Chung cư 20 tầng không có hệ thống PCCC

Trong danh sách chung cư vi phạm PCCC nhiều năm qua nhưng vẫn hoạt động, bất chấp cảnh báo, khuyến cáo từ cơ quan chức năng thì phải kể đến chung cư Cao Ốc Xanh (số 144 Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Chung cư này có 3 khối nhà (block A, B, C) mỗi block có 1 tầng hầm và 19 tầng nổi, được xây dựng năm 2007 do Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8 (CIC 8) làm chủ đầu tư. Block C chung cư này chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu, vi phạm nghiêm trọng PCCC, nhưng đã đưa người dân vào ở, tồn tại nhiều năm qua mặc dù Công an TP.HCM khuyến cáo.

Block A chung cư Cao Ốc xanh không được trang bị hệ thống PCCC nhưng đã cho người dân vào ở MÃ PHONG

Theo đó, block A chung cư Cao Ốc Xanh được chủ đầu tư xây dựng phần cơ bản (1 hầm, 19 tầng nổi, xây tường) và bỏ dở dang nhiều năm qua. Mới đây, cư dân ký hợp đồng mua căn hộ tại đây đã họp và tự góp kinh phí để hoàn thiện (vì không có tiếng nói chung với chủ đầu tư). Hiện nay, block A được xây dựng, sơn, lắp đặt thang máy và hoàn thiện các phòng và hình thành nhà ở. Đã có người chuyển vào hoặc cho thuê lại giá rẻ. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu như block A này không có thiết bị PCCC như: đường nước chữa cháy, chuông cảnh báo, đầu báo khói… từ hầm giữ xe cho đến các tầng đang có dân ở. Tầng 19, hiện có 2 căn hộ đã vào ở (chủ yếu sinh viên thuê ở vì giá rẻ) thì các thiết bị về cảnh báo, chữa cháy từ nhà, đến hành lang, cầu thang đều bị "lãng quên". Thang thoát hiểm ở block A không có điện, cửa thoát hiểm bị chặn dùng để chứa rác. Khi được hỏi thì các sinh viên sinh sống ở tầng 18 block A cho hay thuê ở đây vì nhà giá rẻ, gần trường học, chứ không quan tâm đến an toàn PCCC ở đây.

Tại block C chung cư Cao Ốc Xanh, hiện người dân vào sinh sống ổn định nhiều năm qua, bất chấp nguy hiểm về thực trạng PCCC mà cơ quan đã từng cảnh báo. Cư dân ở block C (có 168 căn hộ) đã bầu ban quản trị, thuê đơn vị quản lý để vận hành. Tầng hầm block C có rất nhiều xe máy, ô tô đỗ. Thế nhưng, hệ thống chữa cháy tại đây được trang bị sơ sài. Cửa ngăn cháy từ hầm xe lên lầu G mở toang, đèn báo cháy sự cố đóng bụi. Bước lên tầng G là siêu thị, văn phòng cho thuê đang hoạt động nhưng hệ thống PCCC được trang bị tạm bợ. Dọc lên các tầng của block C thì hầu hết các phòng đều được sửa chữa và có người ở. Ngoài hành lang, không có hệ thống chữa cháy tự động, bình chữa cháy bỏ ngay dưới lối đi, các đèn báo sự cố hư hỏng... Vào trong căn hộ của người dân đang ở hầu như không có hệ thống báo khói và hệ thống chữa cháy tự động.

Tương tự, chung cư Nguyễn Quyền (Q.Bình Tân) do Công ty TNHH Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư, gồm có 2 tầng hầm, 16 tầng nổi, có 169 căn hộ. Chung cư này khởi công xây dựng năm 2009, tháng 1.2013 thì chủ đầu tư tự ý đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu PCCC. Theo PC07, chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền còn thi công một số hạng mục kiến trúc xây dựng, PCCC sai thiết kế. Hệ thống điện bên trong chung cư chưa đảm bảo an toàn về PCCC. Chung cư này chưa niêm yết biển báo, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại các tầng; không thành lập đội PCCC cơ sở; không có báo cáo kết quả kiểm tra an toàn PCCC định kỳ. Đại diện Công an TP.HCM cho rằng chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền cố tình chây ì, né tránh không tổ chức khắc phục bất kỳ tồn tại, thiếu sót nào về PCCC dù đã được Cảnh sát PCCC hướng dẫn, kiến nghị. Chủ đầu tư nhiều lần không hợp tác, phối hợp làm việc với các đoàn kiểm tra khi có lịch, thông báo. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không chấp hành các quyết định xử lý, quyết định đình chỉ của cơ quan quản lý nhà nước. Chung cư Nguyễn Quyền đã được kiểm tra, kiến nghị và xử phạt nhiều lần, nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì sẽ áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, tổ chức cưỡng chế.

Nếu cháy không biết chạy đi đâu

Theo thống kê sơ bộ, TP.HCM có gần 500 chung cư cũ được đưa vào diện theo dõi, đặc biệt về công tác PCCC. Hầu hết các chung cư này đều không đảm bảo các quy định PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao cháy, nổ.

Xử phạt hơn 1.5000 nhà trọ, chung cư vi phạm PCCC Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an TP.HCM, cho biết đơn vị này đã mở đợt cao điểm, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn. Bước đầu, Công an TP đã kiểm tra hơn 10.000 cơ sở gồm: nhà cho thuê; cơ sở sản xuất, kinh doanh; chung cư… Công an TP đã phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỉ đồng, đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở.

Mới đây, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa có thông báo kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mini, chung cư cũ… trên địa bàn. Sáng 28.9, đoàn kiểm tra đã đến chung cư Bình Trưng (P.Bình Trưng Đông) để thực hiện kế hoạch. Theo ghi nhận, chung cư này gồm 8 block, cao 5 tầng, được xây dựng từ năm 1998. Mỗi block có cầu thang bộ lên xuống, và hầu như các thiết bị, hệ thống PCCC đều không có. Mặc dù, chung cư này có lắp đặt đường ống nước chữa cháy nhưng đều bị "tê liệt", đóng rêu và bụi bẩn. Tại các chân cầu thang có gắn bảng tiêu lệnh chữa cháy nhưng đã hoen gỉ. Hệ thống dây điện tại chung cư được người dân kéo, đấu nối vô tội vạ. Đặc biệt, các chân cầu thang của mỗi block, cư dân tận dụng làm nơi để xe máy. Hầu hết căn hộ tại đây đều làm khung sắt cố định phía bên ngoài ban công, tận dụng diện tích và chống trộm. Cửa thoát hiểm lên sân thượng của các block đều bị khóa chặt. Người dân ở đây lo lắng, trong trường hợp nhà xe dưới chân cầu thang là nơi lên, xuống của các hộ dân bị cháy thì chỉ biết ngồi trong nhà.

Lồng sắt cố định ngoài ban công tại chung cư Bình Trưng Mã Phong

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận rất nhiều vi phạm về an toàn PCCC tại chung cư Bình Trưng. Đoàn đã yêu cầu Ban quản trị chung cư vận động người dân trang bị nhiều bình chữa cháy tại các tầng. Đề nghị người dân cắt bỏ khung sắt ngoài ban công, mở cửa thoát hiểm lên sân thượng để dễ dàng cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản trị chung cư Bình Trưng nghiên cứu, nhanh chóng xây dựng bãi giữ xe máy bên ngoài các block chung cư để tránh trường hợp cháy nổ dẫn đến cháy lan.

Trong kế hoạch kiểm tra PCCC của TP.Thủ Đức, sắp tới có chung cư Phước Long B (đường 672, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức). Chung cư này 5 tầng đưa vào hoạt động từ năm 1997, với 2 khối nhà. Mỗi khối nhà đều có cầu thang bộ lên xuống, dưới chân cầu thang người dân tận dụng biến thành bãi giữ xe. Các ban công của chung cư này cũng được người dân làm lồng sắt kiên cố. Hệ thống đường dây điện, internet tại chung cư này được kéo, đấu nối rất lộn xộn. Các trang thiết bị PCCC như: đường nước, bình chữa cháy đã cũ, xuống cấp. Sau các vụ cháy chung cư gần đây, nhiều cư dân sống tại chung cư này rất lo lắng.

Hệ thống nước chữa cháy tại chung cư Bình Trưng (TP.Thủ Đức) bị “tê liệt” Mã Phong

Theo kế hoạch, Công an TP.Thủ Đức sẽ phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư cũ trên địa bàn như: chung cư P.Hiệp Bình Chánh (P.Hiệp Bình Chánh), chung cư Linh Đông (1162 đường Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông), chung cư Đo Đạc (đường số 6, P.An Khánh), chung cư Bộ Công an cũ (đường số 3, P.An Khánh), chung cư 120 căn (P.An Phú), chung cư tái định cư 1 ha (P.An Phú). (còn tiếp)