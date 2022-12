Bắt anh trai của ‘trùm’ ma túy Tàng ‘Keangnam'

Chiều 18.12, thông tin từ Công an H.Vân Hồ (Sơn La) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ Tráng A Lầu (41 tuổi, trú xã Lóng Luông, H.Vân Hồ) để làm rõ tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Công an H.Vân Hồ, Tráng A Lầu còn được gọi với cái tên “sói trắng”, là anh trai ruột của Tàng “Keangnam” (tức Tráng A Tàng). Lầu bị truy nã trong diện tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Theo công an, Tàng bị bắt vào lúc 1 giờ ngày 18.12 tại bản Lũng Xá (xã Lóng Luông). Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu 2 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn được lên nòng) và nhiều vật chứng liên quan.





Cơ quan chức năng cho biết, Tráng A Lầu bị Bộ Công an truy nã về tội “mua bán trái phép chất ma túy” từ năm 2011. Sau thời gian mật phục, Công an H.Vân Hồ đã phối hợp với các bên liên quan bắt giữ Lầu khi thấy thời điểm thích hợp, không gây nguy hiểm.