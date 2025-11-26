Bắt 'bà trùm hoa hậu' Thái Lan

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip phát biểu tại buổi công bố vương miện Hoa hậu Hoàn vũ trong buổi họp báo tại Trung tâm Hội nghị New Orleans Morial vào ngày 12.1.2023 tại New Orleans, Louisiana (Mỹ) ẢNH: AFP

Theo ANN, Tòa án quận Phra Nakkon Tai đã ra lệnh bắt giữ "bà trùm hoa hậu" Anne Jakkaphong Jakrajutatip, nữ doanh nhân nổi tiếng và là Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn JKN Global Group, sau khi bà không xuất hiện tại phiên tòa xét xử. Lệnh bắt giữ được ban hành trong một vụ án mà bà Anne và Công ty JKN bị cáo buộc lừa đảo một nhà đầu tư mua 30 triệu baht trái phiếu.

Vụ án bắt nguồn từ đơn kiện của ông Raweewat Maschamadol, tố Tập đoàn JKN Global Group và cá nhân bà Anne Jakkaphong. Nguyên đơn cáo buộc các bị đơn đã thông đồng lừa dối ông bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật và che giấu thông tin quan trọng.

Cụ thể, các bị cáo đã mời ông Raweewat đầu tư vào trái phiếu do JKN phát hành, dù biết rõ công ty sẽ không thể hoàn trả khoản đầu tư đúng hạn do đang gặp khó khăn tài chính. Nguyên đơn cho rằng hành vi gian lận này đã chiếm đoạt của ông 30 triệu baht (khoảng 24 tỉ đồng), gây thiệt hại tài chính đáng kể.

Tòa án nhận thấy yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và chấp nhận mở phiên xét xử. Trong quá trình tố tụng, bà Jakkaphong được tại ngoại. Tuy nhiên, khi đến ngày tuyên án, bà đã không có mặt tại tòa mà không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào. Tòa án coi đây là hành vi trốn tránh tố tụng và ngay lập tức ra lệnh bắt giữ bà Jakkaphong.

Theo ANN, có đồn đoán cho rằng nữ tỉ phú này đã rời khỏi Thái Lan và trốn sang Mexico, đồng thời chuyển đổi khoảng 6 tỉ baht (tương đương 4.910 tỉ đồng) sang tiền điện tử, để lại khoản nợ trái phiếu chưa thanh toán lên tới hơn 3 tỉ baht.

"Bà trùm hoa hậu" Anne Jakkaphong Jakrajutatip Ảnh: FBNV

"Bà trùm hoa hậu" quyền lực ở Thái Lan

Anne Jakkaphong là một trong những nữ doanh nhân chuyển giới nổi tiếng ở Thái Lan và châu Á. Tháng 10.2022 trở thành cột mốc lịch sử đối với cộng đồng sắc đẹp toàn cầu khi Anne Jakkaphong Jakrajutatip chính thức xác nhận thâu tóm tổ chức Miss Universe từ tay Tập đoàn IMG.

Để giành được quyền sở hữu "đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh" này, nữ đại gia xứ Chùa Vàng được cho là đã chi ra khoản tiền khổng lồ lên đến 20 triệu USD. Điều đáng chú ý, trong suốt hành trình hơn 70 năm hình thành và phát triển của Miss Universe (MUO), bà Anne là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trở thành chủ nhân của cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín này.

Ngay sau khi nắm quyền điều hành, bà Anne cùng Tập đoàn JKN đã không ngừng vạch ra chiến lược kinh doanh dài hơi và đầy tham vọng, quyết tâm nâng tầm thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ từ một cuộc thi thành một đế chế hùng mạnh mang tính toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, "bà trùm hoa hậu" Thái Lan nhanh chóng thực hiện hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt và táo bạo. Bà bắt tay vào việc cải tổ, thương mại hóa triệt để cuộc thi đình đám này, bao gồm việc mạnh dạn thay thế một số giám đốc quốc gia (National Director). Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là bước đi đầy quyết đoán, càng khiến công chúng quốc tế thêm tò mò về những thay đổi lớn của Miss Universe.

Nữ doanh nhân này từng khẳng định sứ mệnh của Miss Universe không chỉ dừng lại ở việc duy trì một cuộc thi để tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ của phụ nữ khắp thế giới, mà còn phải tạo ra nhiều thương hiệu sản phẩm mới như đồ uống, thực phẩm, mỹ phẩm...

Trước đó, tính đến năm 2020, bà được xếp hạng 149 trong số những người giàu nhất Thái Lan và được coi là người phụ nữ chuyển giới giàu nhất châu Á. Sau nhiều biến cố tài chính, bà Anne đã chính thức rời vị trí CEO của MUO vào tháng 5 vừa qua.