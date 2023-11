Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản công ty xây dựng ở Vinhome Grand Park

Ngày 18.11, Công an TP.Thủ Đức cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Kim Thu (40 tuổi), Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi, em ruột Thu), Nguyễn Văn Anh (48 tuổi, anh họ Thu) và Nguyễn Hoài Phúc (24 tuổi, con của Văn Anh - tất cả cùng ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.

Băng nhóm này do Nguyễn Kim Thu cầm đầu, đã có hành vi chặn đường, đe dọa, tấn công để ép nhiều công ty xây dựng tại dự án Vinhome Grand Park (P.Long Bình, TP.Thủ Đức) đưa 458 triệu đồng. Ngoài ra Nguyễn Kim Thu còn bị khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản.

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản bị công an bắt giữ C.T.V

Theo Công an TP.Thủ Đức, thời gian qua, các công trình xây dựng lớn trên địa bàn gặp các vấn đề như: bảo kê, tranh giành thu mua phế liệu, vận tải hàng hóa, chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ công trình…

Trước thực trạng này, Công an TP.Thủ Đức vào cuộc xác minh, điều tra. Trong đó, có băng nhóm ngang nhiên đứng ra chặn đường, tấn công, đe dọa để ép các doanh nghiệp xây dựng tại dự án Vinhome Grand Park đưa tiền.

Nguyễn Kim Thu cầm đầu băng nhóm C.T.V

Trưa 30.10, Công an TP.Thủ Đức bắt quả tang Nguyễn Kim Thu cùng đồng bọn chặn xe, tấn công tài xế xe container đang vận chuyển vật tư vào xây dựng công trình Vinhome Grand Park nhằm cưỡng đoạt tiền. Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Thu cùng đồng bọn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Băng nhóm của Thu chặn đường với mục đích cưỡng đoạt tài sản C.T.V

Qua điều tra, Công an TP.Thủ Đức xác định, đầu năm 2023, thấy có nhiều xe tải, xe chở hàng, chở vật tư xây dựng cho công trình ở dự án Vinhome Grand Park, Thu nảy ý định cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Thu rủ thêm bị can Tuyến, Anh và Phúc dùng chướng ngại vật chặn đường Phước Thiện, không cho các xe chở vật tư ra, vào công trình. Các xe muốn qua phải đóng tiền cho băng nhóm của Thu. Trung bình mỗi tháng, các bị can chia nhau từ 4 - 5 triệu đồng/người tiền cưỡng đoạt được các tài xế xe chở vật tư ra vào công trình.

Bên cạnh đó, các bị can khai nhận đã gây áp lực, ép buộc 8 công ty phải đưa tổng số tiền 210 triệu thì mới đồng ý cho xe chở vật tư đi qua phần đất của gia đình bị can Phúc để vào công trình.

Với hình thức này, băng nhóm của Thu đã ép và cưỡng đoạt Công ty Sông Tiền 230 triệu đồng, Công ty Sông Vũ 13 triệu đồng. Tổng số tiền mà băng nhóm của Thu đã cưỡng đoạt các công ty là 458 triệu đồng.