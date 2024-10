Bắt bị can cướp xe tải gây tai nạn liên hoàn tại Cần Thơ

Ngày 15.10, đại tá Trần Văn Dương, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, Công an Q.Ô Môn đã khởi tố, bắt tạm giam Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ở xã Tân Long, H.Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuấn là bị can cướp xe tải, gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Tống Văn Hoàng Tuấn bị lực lượng chức năng khống chế ẢNH: C.T.V.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 26.9, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn đi từ Vĩnh Long sang Cần Thơ rồi cướp 1 xe máy và 30 tờ vé số của người dân. Bị truy đuổi, Tuấn chạy đến Khu công nghiệp Trà Nóc (Q.Bình Thủy). Sau đó, Tuấn bỏ xe máy để cướp xe tải loại 8 tấn và bỏ chạy trên QL91, theo hướng Q.Ô Môn đi Q.Thốt Nốt.



Đến đoạn thuộc P.Châu Văn Liêm (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), Tuấn tông 2 xe máy và 1 ô tô làm 2 người bị thương nặng. Trên địa bàn P.Long Hưng, Tuấn tiếp tục tông 4 xe máy, làm 3 người bị thương, 1 người tử vong. Tuy gây tai nạn liên hoàn, Tuấn vẫn lái xe quá tốc độ đến trung tâm Q.Thốt Nốt rồi quay đầu chạy ngược lại. Lúc này, lực lượng công an bám theo, triển khai các chốt chặn bắt.

Trước khi bị bắt, Tuấn quay trở lại Khu công nghiệp Trà Nóc, tông vào 6 ô tô làm gãy trụ đèn. Cú tông mạnh khiến thiếu niên 15 tuổi ngồi sau xe máy bị thương nặng, tử vong. Lúc này, cảnh sát được huy động phong tỏa, nổ nhiều phát súng, khống chế, bắt giữ Tuấn.

Vụ cướp xe tải gây tai nạn liên hoàn nêu trên đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.