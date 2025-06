Bắt bị can đâm thủng ngực cán bộ bảo vệ ANTT ở Cà Mau

Ngày 27.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Bùi Minh Lợi (30 tuổi, ngụ TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người. Lợi là người có hành vi hành hung mẹ ruột và đâm thủng ngực anh Trần A Đal, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở khóm Tắc Năm Căn, TT.Năm Căn.

Bị can Bùi Minh Lợi, thời điểm bị khống chế đưa về trụ sở công an sau khi đâm thủng ngực cán bộ ANTT cơ sở ẢNH: CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 30 ngày 20.6, Công an TT.Năm Căn tiếp nhận trình báo của bà L.T.H về việc bị con trai là Bùi Minh Lợi đánh đập. Ngay sau đó, tổ công tác gồm 6 thành viên, trong đó có anh Trần A Đal, đến hiện trường xử lý vụ việc.

Tại nhà riêng, bà H. cho biết bị Lợi dùng tay đánh, đạp vào chân khiến bà trật khớp, không thể di chuyển. Trong lúc tổ công tác mời về trụ sở để làm rõ thì Lợi bất ngờ rút dao tấn công, đâm thủng ngực trái anh Đal.

Sau đó, Lợi cố thủ trong nhà. Anh Đal được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng công an khống chế, bắt giữ Lợi đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo một cán bộ địa phương, thời gian gần đây, Lợi có biểu hiện bất ổn tâm lý, nhưng chưa được giám định hoặc điều trị tại cơ sở chuyên môn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc cán bộ ANTT cơ sở bị đâm thủng ngực trên.