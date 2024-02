Bắt bị can trộm xe máy, trốn truy nã ra TP.Đà Nẵng du xuân

Chiều 16.2, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao bị can trốn truy nã cho Công an tỉnh Hậu Giang để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Bị can là Trần Vũ Toàn (31 tuổi, ngụ ấp 4A, xã Tân Hòa, H.Châu Thành A, Hậu Giang). Trước đó, Trần Vũ Toàn bị Công an H.Châu Thành A khởi tố và ra quyết định truy nã.

Theo điều tra, khoảng 8 giờ ngày 27.10.2021, Công an xã Tân Hòa nhận được tin báo từ anh T.V.N (41 tuổi, ngụ ấp 6B, xã Tân Hòa) về việc bị trộm xe máy BS 95F6-020.31 tại ấp 3B, xã Tân Hòa.

Trần Vũ Toàn bị bắt tại TP.Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Công an xã Tân Hòa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định nghi phạm là Trần Vũ Toàn, đồng thời bắt giữ khi anh ta đang trốn tại TT.Bảy Ngàn (H.Châu Thành A).

Trần Vũ Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội, bị Công an xã Tân Hòa bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành A khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó Trần Vũ Toàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 16.2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn 2024), Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Sơn Trà nhận được tin báo có bị can trốn truy nã xuất hiện tại khu vực trang trí hoa tết đường Trần Hưng Đạo (Q.Sơn Trà) nên điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh.

Lúc này, Trần Vũ Toàn đang du xuân, tham quan các điểm trang trí hoa tết dọc sông Hàn. Qua đối chiếu các quyết định truy nã và hình ảnh, đến trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự xác định đủ cơ sở nên bắt giữ Trần Vũ Toàn.

Tại cơ quan công an, Trần Vũ Toàn thừa nhận là bị can bị truy nã. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh ta ra TP.Đà Nẵng theo lời rủ rê của bạn bè để ăn tết thì bị bắt.