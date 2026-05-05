Bắt buộc tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến

Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (đến thời điểm hiện tại). Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải được đăng ký trên hệ thống để xử lí chung.

Thí sinh tham dự kỳ thi năm 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Quy định này áp dụng thống nhất kể cả trong trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 - 5. Thứ tự nguyện vọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả trúng tuyển.

Mốc thời gian "then chốt" thí sinh cần nhớ

Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

Ngay sau đó, từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21.8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp trên hệ thống. Các thông tin liên quan đến khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ… cần được rà soát kỹ và có minh chứng đầy đủ.

Thí sinh cần sử dụng tài khoản được cấp để kiểm tra thông tin học tập (học bạ) trên hệ thống và kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện sai sót trước thời hạn quy định.

Đối với thí sinh tự do chưa có tài khoản, việc đăng ký thông tin cá nhân để được cấp tài khoản phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1.5 đến 20.5.

Giảm thủ tục

Để hỗ trợ thí sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT bố trí phòng máy tính có kết nối internet, đồng thời cử cán bộ trực hướng dẫn trong suốt thời gian tuyển sinh.

Đáng chú ý, việc xác nhận thông tin ưu tiên của thí sinh được thực hiện trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm yêu cầu nộp giấy tờ và hạn chế sai sót trong xác nhận thông tin.

Việc tiếp tục vận hành Hệ thống xét tuyển chung với quy trình đăng ký hoàn toàn trực tuyến không chỉ bảo đảm công bằng, minh bạch trong tuyển sinh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sự chủ động, trách nhiệm của mỗi thí sinh trong việc lựa chọn và đăng ký nguyện vọng...