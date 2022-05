Bất cẩn 1 giây, trả giá bằng cả mạng người

Như Thanh Niên thông tin, đại diện UBND xã Đà Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người ngồi trên ô tô bất cẩn khi mở cửa xe. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra trưa 19.5, trên QL 46 đoạn đi qua xã Đà Sơn. Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ven đường, thời điểm đó ô tô con màu đỏ chạy trên QL 46 và dừng lại bên đường. Ngay khi xe vừa dừng, người ngồi trên ô tô bất ngờ mở cửa bên trái khiến một phụ nữ chạy xe đạp điện phía sau không tránh kịp, đụng vào cửa xe, ngã ra đường. Ngay lúc đó chiếc xe tải chạy phía sau không xử lý kịp đã cán lên người phụ nữ khiến người này tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị H.T.T (44 tuổi, ngụ xã Đà Sơn).

Sai một ly, đi một mạng người

Thời gian qua, tình trạng mở cửa ô tô không quan sát dẫn đến nhiều vụ tai nạn chết người khiến dư luận bức xúc. “Một hành động của người không có ý thức dẫn tới hậu quả một người ra đi mãi mãi, một người tự dưng cán người khác tử vong. Đề nghị phạt thật nặng hành vi này vì thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Có như vậy mới răn đe được những người khác”, bạn đọc (BĐ) Thiên Long đề nghị.

Tương tự, BĐ Lien Huyen viết: “Chỉ một giây bất cẩn đã khiến một người ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho một gia đình. Các tài xế khi ra đường làm ơn ý thức chấp hành luật, chú ý quan sát trong mọi tình huống, đừng để tai nạn xảy ra thì bản thân hối hận, còn gia đình người khác vĩnh viễn mất đi người thân với nỗi đau tột cùng”.

“Mở cửa xe bên trái bất ngờ không quan sát, người chạy xe đạp, xe máy vừa đến quá bất ngờ làm sao tránh kịp. Nhiều tình huống tương tự dẫn đến tai nạn chết người đã xảy ra nhưng một số lái xe vẫn chủ quan. Lỗi này hoàn toàn do người mở cửa ô tô bên trái mà không chịu quan sát trước sau, cần xử lý nghiêm để răn đe”, BĐ Duc Khang bức xúc.

“Bản thân tôi suýt bị nạn khi một bà dừng ô tô và vô tư mở cửa. Nếu như luật phạt nặng các trường hợp như thế này thì nhận thức của họ có lẽ mới tốt hơn”, BĐ Văn Tuấn ý kiến.

Cần phạt thật nặng

Nhiều bạn đọc nhận định hành vi này hết sức nguy hiểm, cần phải phạt thật nặng. “Theo tôi cần tăng hình phạt cho những người lái xe vô ý thức này. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Luật của ta nhiều khi bao dung cho người ý thức kém. Vô tình gây chết người cũng nên trả một cái giá để còn biết rút kinh nghiệm, không thì lần thứ 2 lần, thứ 3 vẫn có thể xảy ra”, BĐ Zing Zi thẳng thắn.

Một cái chết oan ức do sự vô ý thức của người khác. Cần chế tài thật nghiêm những người vô ý thức, coi nhẹ mạng sống người khác. Bảo Tự Trước khi mở cửa xe lúc nào cũng phải quan sát, an toàn mới bước ra. Mở cửa xe cũng từ từ, chứ không phải mở cái ào rồi nhảy ra. Mở cửa xe kiểu này nếu gây tai nạn thì lỗi hoàn toàn thuộc về lái xe. L.L.C Không quan sát mà mở cửa xe tùy tiện gây nguy hiểm cho người đi đường thì phải xử thật nghiêm. Vô ý thức, xem thường các quy tắc an toàn để rồi cướp đi mạng sống của người khác một cách oan ức là tội ác cần lên án. Trúc Nhân

Cùng quan điểm, BĐ Tuấn Huỳnh ý kiến: “Đã có không biết bao nhiêu vụ tai nạn như thế này xảy ra mà sao nhiều người đi ô tô không hề rút kinh nghiệm, vẫn để xảy ra tai nạn thương tâm quá. Người mở cửa không quan sát dẫn đến tai nạn thật đáng trách. Đề nghị pháp luật có chế tài thật nghiêm cho những lái xe thiếu ý thức, coi thường tính mạng người khác”.

“Cần phạt nặng những người vô ý thức. Chính sự bất cẩn của họ đe dọa đến tính mạng người khác. Tôi thấy có những người ý thức hành xử rất hay, nếu đi xe hai người thì người ngồi bên phía trong lề bước xuống trước rồi đi qua đầu xe xin đường cho người lái mở cửa. Nếu đi một người thì người lái nhìn kiếng hậu và đưa tay xin đường, khi không có xe mới mở cửa hé ra, khi an toàn mới mở và bước xuống”, BĐ Hoang Nguyen ý kiến.

Bên cạnh đề nghị có chế tài mạnh cho hành vi nguy hiểm này thì BĐ Tony cũng hiến kế cách phòng ngừa tai nạn kiểu này: “Người ngồi ghế lái hãy luôn dùng tay phải để mở cửa xe vì động tác này sẽ làm thân người trên xoay ngược ra sau một chút, giúp nhìn thấy các chuyển động (người, xe) đang đi đến phía xe của mình, như thế sẽ an toàn khi mở cửa xe”.