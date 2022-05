Quốc hội chưa xem xét việc tách luật Giao thông đường bộ

Ngày 20.5, Tổng thư ký Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23.5 tới.

Tại họp báo, Báo Thanh Niên nêu câu hỏi: Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi quyết định có đưa vào chương trình kỳ họp với 3 dự thảo luật gồm luật Bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, dự án luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Chính phủ cũng cho biết đã có công văn xin ý kiến của Bộ Chính trị về vấn đề này. Tuy nhiên, trong chương trình kỳ họp dự kiến thì không thấy 3 dự án luật này.

Xin hỏi tới nay Bộ Chính trị đã có ý kiến như thế nào về 3 dự án luật nói trên và vì sao 3 dự án luật nói trên không được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 3?

Trả lời vấn đề này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10.2020) khi cho ý kiến 3 dự án luật nói trên, trên cơ sở thảo luận của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến đại biểu Quốc hội về việc tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật là Giao thông đường bộ do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo và luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

"Kết quả thu được, tôi khẳng định Quốc chưa quyết mà đây mới chỉ là kết quả thăm dò, thì đa số đại biểu Quốc hội đề nghị không tách luật", ông Giang cho hay.

Trên cơ sở kết quả thăm dò ý kiến đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến đối với 3 dự án luật này, đề nghị Chính phủ và các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Theo ông Giang, sau kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo là Bộ Công an, Bộ GTVT nghiên cứu tiếp thu ý kiến và ý kiến đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội.

Ông Giang cũng cho biết, trong nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục trình các dự án luật nói trên ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nêu vấn đề rất quan trọng là đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội.

"Nhưng khi Chính phủ trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì văn bản này chưa thực hiện đúng Nghị quyết của Chính phủ vì trong hồ sơ không có (kết quả xin ý kiến Bộ Chính trị - PV)", ông Giang nói và cho biết, sau đó Tổng thư ký Quốc hội đã thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đề nghị Chính phủ, đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội.

"Do đó đến nay, trong chương trình kỳ họp thứ 3 chưa có 3 dự án luật này", ông Giang cho hay.

Trước đó, tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16.4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có báo cáo số 737, 738 báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến 3 dự án luật gồm luật Tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và việc tách luật Giao thông đường bộ thành 2 dự án là luật Giao thông và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bổ sung vào hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Tới nay, thực hiện công văn của Tổng thư ký Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình xin ý kiến Bộ Chính trị về vấn đề tách luật Giao thông đường bộ. Hôm nay, xin cập nhật thêm thông tin như vậy”, ông Hùng nói hôm 16.4.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 khóa XIV (tháng 10.2020), kết quả lấy ý kiến đại biểu bằng phiếu cho thấy, đa số đại biểu không đồng ý tách luật Giao thông đường bộ thành 2 dự án luật Giao thông đường bộ (do Bộ GTVT chủ trì) và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an chủ trì), và giao việc quản lý, sát hạch lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an quản lý.