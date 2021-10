Bắt 'Cậu IT' Nhâm Hoàng Khang tống tiền chủ trang web cờ bạc

Ngày 4.10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, việc bắt giữ bị can Nhâm Hoàng Khang thực hiện tại Cần Thơ, C02 cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can tại TP.HCM.

Trước đó, C02 nhận đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang có hành vi xâm nhập vào trang web liên quan hoạt động cờ bạc. Bằng trình độ cao của mình, Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web này rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan công an. Đồng thời, Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc giữa hai bên, Khang đồng ý nhận 400 triệu và tiền đã được chuyển.





Tháng 7.2021, C02 phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an xác minh, làm rõ đơn tố cáo. Quá trình điều tra, công an phát hiện Khang tống tiền và đã nhận 400 triệu đồng nên đã khởi tố bị can, bắt giam Khang.

Nhâm Hoàng Khang là người nổi tiếng trong giới công nghệ với biệt danh “Cậu IT”, sống và làm việc tại TP.HCM. Gần đây, Khang nổi trên mạng xã hội khi tuyên bố lấy được sao kê tài khoản của quỹ từ thiện do một nữ đại gia sáng lập. Sau đó, Facebook của Nhâm Hoàng Khang đã đóng lại.

Nguồn tin cho biết Nhâm Hoàng Khang không chỉ liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản này mà còn bị điều tra, làm rõ một số vấn đề khác.

Hiện C02 đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bị can Nhâm Hoàng Khang.