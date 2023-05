Bắt Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì

Tối 10.5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lai Châu vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Trì (54 tuổi), Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu, về tội "nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, điều 354 bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên được thực thi, sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Thanh Trì (giữa) VĂN THIỆP

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu cũng bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự và khám xét đối với 6 thành viên trong Đoàn thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ, gồm: Ngô Thị Dung, Trưởng phòng 1 Thanh tra tỉnh Lai Châu (Trưởng đoàn thanh tra); Đỗ Lương Bằng, cán bộ Thanh tra tỉnh (Thư ký đoàn thanh tra); Lê Mạnh Cường, cán bộ Thanh tra tỉnh; Vũ Thanh Vận, cán bộ Thanh tra tỉnh; Lò Văn Ngọc, cán bộ Sở TN-MT tỉnh Lai Châu; và Phạm Trọng Thứ, cán bộ Sở NN-PTNT tỉnh Lai Châu.

9 người khác bị tạm giữ hình sự về tội đưa hối lộ, gồm: Tống Văn Hoàng, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Mường Tè; Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Nậm Nhùn; Nguyễn Văn Tuyển, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phong Thổ; Lò Văn Tùng, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Than Uyên; Mai Hồng Hạnh, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Tân Uyên; Mạch Thọ Quyết, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Tam Đường; Nguyễn Duy Hoan, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Sìn Hồ; và Nguyễn Ngọc Chỉnh, Lưu Anh Võ là 2 cựu trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ H.Sìn Hồ.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, 15 nghi phạm bị tạm giữ với cáo buộc đã đưa, nhận hối lộ nhằm mục đích xin và bỏ qua các vi phạm trong quá trình thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021.

Tuy nhiên, liên hệ với Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan này chưa trả lời về sự liên quan giữa ông Trí và đoàn thanh tra nhận hối lộ của loạt trưởng ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn.