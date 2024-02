Bất chấp mọi cảnh báo, Israel tấn công Rafah vào rạng sáng 12.2

Khói bốc lên từ hướng Rafah vào thời điểm Israel tấn công nơi này rạng sáng 12.2 AFP

Các nhà báo của Hãng tin AFP, Reuters và những người địa phương đã nghe được những tiếng động cho thấy đã diễn ra đợt không kích dồn dập ở thành phố Rafah. Những cột khói được nhìn thấy bốc lên từ hướng thành phố thuộc miền nam Dải Gaza.



Rafah hiện là nơi tập trung hơn phân nửa dân số Gaza sau khi người dân từ các nơi khác tháo chạy và trú ẩn ở thành phố này.

Nguồn tin từ chính quyền Hamas ở khu vực cho biết loạt không kích đã bắn trúng 14 ngôi nhà và 3 đền thờ Hồi giáo ở những nơi khác nhau thuộc Rafah.

Israel tố Hamas có đường hầm chạy ngầm dưới trụ sở LHQ ở Gaza

Quân đội Israel cũng ra thông báo xác nhận hoàn tất chiến dịch không kích "nhiều mục tiêu khủng bố" ở khu Shaboura thuộc miền nam Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng thời ra lệnh quân đội chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Rafah. Hiện khoảng 1,4 triệu người Palestine tập trung ở Rafah, với nhiều người chen chúc bên trong các túp lều, trong lúc nước sinh hoạt, thực phẩm và thuốc men đang ngày càng trở nên khan hiếm hơn.

Ai Cập siết chặt an ninh biên giới

Trước khi Israel không kích Rafah hôm 12.2, Ai Cập trong 2 tuần qua đã điều khoảng 40 xe tăng và xe bọc thép chở quân đến vùng đông bắc Sinai, nhằm tăng cường an ninh biên giới với Gaza, theo báo The Times of Israel.

Đài CNBC dẫn lời 2 quan chức Ai Cập và một nhà ngoại giao Tây phương không nêu tên tiết lộ Ai Cập cảnh báo sẽ ngừng thỏa thuận hòa bình với Israel mang tên Hiệp ước Trại David nếu nước này đưa bộ binh vào Rafah.

Israel chuẩn bị tấn công cứ điểm cuối của Hamas, bác đề xuất ngừng bắn 'ảo tưởng'

Hiệp ước Trại David được lãnh đạo Ai Cập và Israel ký kết vào tháng 9.1978 cho phép đặt nền móng tiến tới xây dựng hòa bình lâu dài giữa hai nước sau 5 lần chiến tranh giữa hai bên trong vòng 3 thập niên trước đó.

Qatar, Ả Rập Xê Út và các nước khác cũng cảnh báo Israel sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nếu đưa bộ binh vào Rafah.