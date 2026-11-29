Ngay từ đầu giờ tối, đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác đã có mặt để tham quan, tìm hiểu không gian sống thực tế tại nhà điều hành trung tâm Happy One. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan.

Cơn mưa lớn kéo dài chiều 28.11 không làm giảm sức nóng của sự kiện khai trương căn hộ mẫu Happy One Elite do Vạn Xuân Group tổ chức

Đại diện Vạn Xuân Group, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chia sẻ tâm huyết của đơn vị triển khai trong hành trình kiến tạo chuẩn sống mới tại khu Đông thành phố, đồng thời nhấn mạnh cam kết về chất lượng hoàn thiện, chất lượng bàn giao và tiến độ triển khai dự án dành cho cộng đồng cư dân tương lai.



Ông Trịnh Xuân Hà thực hiện nghi thức khai trương căn hộ mẫu Happy One Elite

Điểm nhấn của chương trình là 3 căn hộ mẫu được giới thiệu, mang đến những góc nhìn trực quan về cách tổ chức không gian, bố trí nội thất và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình hiện đại. Thay vì tiếp cận thông qua bản vẽ, phối cảnh, website, sa bàn vật lý, sa bàn ảo... như Vạn Xuân Group đã công bố trước đây, vừa qua, khách hàng còn được trực tiếp trải nghiệm từng khu vực chức năng, cảm nhận tỷ lệ không gian và hình dung rõ hơn về cuộc sống tương lai tại căn hộ.



Hơn 1.000 lượt tham quan căn hộ mẫu Happy One Elite vào tối 28.11 vừa qua

Lượng khách tham quan đông đảo trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng cho thấy sự quan tâm nhất định của thị trường đối với những dự án có khả năng cung cấp trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, tại khu Đông TP.HCM - nơi đang hưởng lợi từ quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng kết nối đô thị - các yếu tố về vị trí, thiết kế, tiện ích và chất lượng không gian sống ngày càng được người mua cân nhắc kỹ lưỡng.



Không gian nhà điều hành trung tâm Happy One mở cửa từ 8g - 20g hằng ngày, giới thiệu đa dạng hướng tiếp cận dự án Happy One Elite





Một góc tại căn hộ mẫu, sử dụng gam màu trung tính hài hòa theo chủ đề Xuân khởi sắc - Hạ ấm áp - Thu dịu lành với 3 màu chủ đạo

Sự kiện khai trương chủ đề "Mở cửa tinh hoa", Vạn Xuân Group kỳ vọng Happy One Elite sẽ giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm trước khi đưa ra quyết định sở hữu. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình giới thiệu dự án ra thị trường mà còn mở ra cơ hội để khách hàng quan tâm tiếp cận trực tiếp những giá trị không gian sống được Vạn Xuân Group định hướng phát triển.

