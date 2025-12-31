Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt chủ đầu tư dự án khu đô thị Ruby City chiếm đoạt 100 tỉ đồng của khách hàng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/12/2025 19:52 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát đã chiếm đoạt của các khách hàng tại dự án khu đô thị Ruby City khoảng 100 tỉ đồng.

Ngày 31.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt tạm giam Trần Văn Kiên (39 tuổi, TP.HCM) và Phạm Khắc Học (36 tuổi, tỉnh Đồng Nai), là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát (Công ty Kiên Cường Phát)  để điều tra làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 100 tỉ đồng tại dự án khu đô thị Ruby City.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Văn Kiên và Phạm Khắc Học đã lợi dụng pháp nhân Công ty Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho các khách hàng ký hợp đồng mua các nền đất trong dự án khu dân cư Kiên Cường Phát (khu đô thị Ruby City).

Bắt chủ đầu tư dự án khu đô thị Ruby City chiếm đoạt 100 tỉ đồng của khách hàng- Ảnh 1.

Dự án khu đô thị Ruby City

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi khách hàng chuyển tiền, Kiên và Học chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, 2 người này không thể bàn giao quyền sử dụng đất như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị Ruby City (phường Bình Phước) thì khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.4.2025, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cũ (nay là Công an tỉnh Đồng Nai), cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án khu đô thị Ruby City.

Bắt chủ đầu tư dự án khu đô thị Ruby City chiếm đoạt 100 tỉ đồng của khách hàng- Ảnh 2.
Bắt chủ đầu tư dự án khu đô thị Ruby City chiếm đoạt 100 tỉ đồng của khách hàng- Ảnh 3.

Trần Văn Kiên (trái) và Phạm Khắc Học tại cơ quan công an

ẢNH : CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khoảng giữa tháng 4.2025, hàng chục người dân đã ký đơn kêu cứu gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cũ tố cáo Công ty Kiên Cường Phát (chủ đầu tư) có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của những người mua đất của dự án.

Theo đơn kêu cứu, năm 2021, khi nghe thông tin môi giới, quảng cáo về dự án này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Kiên Cường Phát. Trong hợp đồng, công ty này cam kết sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng theo thời hạn mà 2 bên thỏa thuận.

Nhiều người đã thanh toán 95% giá trị các hợp đồng, nhưng sau đó công ty này không thực hiện đúng hợp đồng và cũng không trả lại tiền cho người mua đất như đã hứa hẹn. Cũng theo nội dung đơn kêu cứu, người dân cho biết qua xác minh thì dự án Ruby City chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được phép chuyển nhượng...

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 24.6.2020, dự án khu đô thị Ruby City được UBND TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ chấp thuận đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Dự án có quy mô 8,3 ha trong đó diện tích đất ở chiếm 44.194 m2, còn lại được phân đều cho các mục đích như đất cây xanh nội khu (6.204 m2), đất giáo dục (1.404 m2), đất giao thông (29.538 m2). Dự kiến, khu vực có quy mô dân số theo nhu cầu sử dụng đất là 1.600 người.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
