Bắt chủ nhà và giúp việc mua, bán ma túy

Ngày 10.6, thông tin từ Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với bà Nguyễn Thị Tần (66 tuổi, trú tại số nhà 5D/176, đường Cù Chính Lan, P.Trần Tế Xương, TP.Nam Định) và Phùng Bích Hà (giúp việc nhà cho bị can Tần) về tội mua, bán trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Thị Tần CÔNG AN TP.NAM ĐỊNH

Theo hồ sơ, bị can Tần sống một mình do chồng đã mất, 2 con đang thụ án tù vì liên quan đến ma túy. Bà Tần thuê bà Hà làm người giúp việc nhà. Từ lâu, bị can Tần đã bị cảnh sát thành phố đưa vào diện theo dõi.

Bị can Phùng Bích Hà CÔNG AN TP.NAM ĐỊNH

Bị can Hà không những biết bà Tần mua bán trái phép chất ma túy mà còn đồng ý vận chuyển ma túy cho bà Tần mỗi lần có khách mua. Đổi lại, bà Tần trả cho bà Hà 4 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, bà Hà được giao cất giữ ma túy cho bà Tần. Khi có khách mua, bà Tần báo địa điểm, bà Hà giao ma túy cho khách, sau đó nhận tiền từ khách về trả cho bà Tần.

Trong một lần vận chuyển 32 gói heroin đi giao cho khách, bà Hà bị cảnh sát TP.Nam Định bắt giữ. Qua lời khai của Hà, công an tiếp tục bắt giữ bà Tần.

Khám nhà bà Tần, cảnh sát thu giữ thêm 98 gói heroin giấu trong thùng tôn đặt ở bếp.